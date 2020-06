Οικονομία

Eurostat: αντιμέτωπη με τη βαθύτερη ύφεση της ιστορίας της η ΕΕ

Μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 1,6% και υπερδιπλάσια μείωση στην ευρωζώνη, καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 1,6%, έναντι μείωσης 3,6% στην ευρωζώνη και 3,2% στην ΕΕ, καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η Eurostat επισημαίνει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και στην ΕΕ (σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) που καταγράφηκε από το 1995, καθώς το Μάρτιο του 2020 άρχισαν να εισάγονται ευρέως, σε όλα τα κράτη-μέλη, περιοριστικά μέτρα, λόγω του COVID-19.

Θετική αύξηση του ΑΕΠ κατέγραψαν το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο, η Ιρλανδία (+ 1,2%), η Βουλγαρία και η Ρουμανία (+ 0,3%) και η Σουηδία (+ 0,1%).

Το ΑΕΠ μειώθηκε σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις υψηλότερες μειώσεις να καταγράφονται στη Γαλλία και την Ιταλία (και οι δύο -5,3%), καθώς και στην Ισπανία και τη Σλοβακία (και οι δύο -5,2%). Ακολουθούν η Πορτογαλία (-3,8%), η Εσθονία (-3,7%) και το Βέλγιο (-3,6%).

Ειδικότερα, στην Ελλάδα το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τέταρτο τρίμηνο του 2019 το ΑΕΠ στην Ελλάδα είχε καταγράψει μείωση κατά 0,7%. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 0,9%.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 3,1% και στην ΕΕ κατά 2,6% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με τη Eurostat, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ μέσα σε ένα χρόνο από το τρίτο τρίμηνο του 2009 (-4,5% για τη ζώνη του ευρώ και -4,4% για την ΕΕ).

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2020, το ΑΕΠ στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από + 0,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2019).

Απασχόληση

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το πρώτο τρίμηνο του 2020 και σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, στην ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση κατά 0,2% και μείωση κατά 0,1% στην ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μείωση της απασχόλησης στην ευρωζώνη και στην ΕΕ από το 2013, σημειώνει η Eurostat.

Στην Ελλάδα η απασχόληση, το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο, μειώθηκε κατά 0,1%.