Πολιτισμός

H ζωντανή μουσική... επιστρέφει στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Πότε θα πραγματοποιηθεί η πρώτη της ζωντανή εκδήλωση στην Βασιλική Όπερα του Λονδίνου μετά το κλείσιμο λόγω κορονοϊού.

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου θα φιλοξενήσει την πρώτη της ζωντανή εκδήλωση από τότε που έκλεισε τις πόρτες της στο κοινό πριν από περισσότερες από 11 εβδομάδες.

Η πρώτη παράσταση από τις τρεις που θα μεταδοθούν ζωντανά από τη σκηνή του Λονδίνου στο YouTube και στο Facebook και θα προβληθεί στο BBC Radio 3 το Σάββατο 13 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ερμηνείες από τους τραγουδιστές Louise Alder, Toby Spence και Gerald Finley και παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου έργου του χορογράφου Wayne McGregor.

Η πρώτη συναυλία θα είναι διαθέσιμη δωρεάν, ενώ ακόμη δύο συναυλίες (στις 20 και 27 Ιουνίου) θα προβάλλονται live και on demand έναντι 4,99 αγγλικών λιρών. Παρουσιαστές θα είναι οι Anita Rani του BBC και o διευθυντής μουσικής της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου, Antonio Pappano. Στη συνέχεια, το BBC Television θα προβάλει στιγμιότυπα και από τις τρεις συναυλίες και ανακοίνωσε επίσης επανάληψη της μετάδοσης της φημισμένης σειράς Opera Italia του 2010 του Pappano.

Η όπερα θα είναι μεταξύ των καλοκαιρινών προτάσεων του BBC υπό τον τίτλο «Culture in Quarantine». Οι παραγωγές από τα Φεστιβάλ Glyndebourne και Garsington θα είναι διαθέσιμες σε iPlayer, όπως και η πρόσφατη παραγωγή της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου «Fidelio» οι παραστάσεις της οποίας διακόπηκαν τον Μάρτιο.