Κοινωνία

Ταχύπλοο έπεσε σε βραχώδη ακτή στην Σέριφο

Στο Κέντρο Υγείας του νησιού μεταφέρθηκαν δυο άτομα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνδρας και μία γυναίκα τραυματίστηκαν ελαφρά, όταν το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε βραχώδη ακτή στον Άγιο Σώστη Σερίφου.



Οι δύο επιβαίνοντες, ελληνικής καταγωγής, παρελήφθησαν από πλωτό του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σερίφου για τις πρώτες βοήθειες.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρει εκδορές στο σώμα του ενώ η γυναίκα έχει χτυπήσει στα πλευρά.

Το ΛΣ ειδοποιήθηκε από άλλο σκάφος που αντιλήφθηκε την πρόσκρουση του ταχύπλοου στο σημείο.