Pearl Jam: Στη δημοσιότητα το λογοκριμένο κλιπ του ''Jeremy''

Το συγκρότημα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τη μη λογοκριμένη εκδοχή του κλιπ του «Jeremy», με αφορμή την δολοφονία του Φλόιντ.

Σε κίνηση που έχει διαστάσεις δημόσιας δήλωσης για την ένοπλη βία προχώρησαν οι Pearl Jam: την περασμένη Παρασκευή, ανήμερα της National Gun Violence Awareness Day στις ΗΠΑ, το συγκρότημα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τη μη λογοκριμένη εκδοχή του κλιπ του «Jeremy», τραγουδιού που αφηγείται την ιστορία ενός εφήβου που υφίσταται εκφοβισμό στο σχολείο και αυτοκτονεί μπροστά στα μάτια των συμμαθητών του.

Στην αρχική εκδοχή του 1992 του κλιπ το οποίο είχε σκηνοθετήσει ο Mark Pellington - στα MTV Video Music Awards του 1993 είχε πάρει το βραβείο Video of the Year - η αυτοκτονία υπονοείται αλλά, στην εκδοχή που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Pearl Jam, ο Jeremy που υποδύεται ο ηθοποιός Trevor Wilson δείχνεται να βάζει το περίστροφο στο στόμα του.

«Η αύξηση της ένοπλης βίας, από το ντεμπούτο του "Jeremy" έως σήμερα, είναι εντυπωσιακή. Δώσαμε στη δημοσιότητα τη μη λογοκριμένη εκδοχή του βίντεο η οποία δεν ήταν διαθέσιμη το 1992 λόγω των κανόνων λογοκρισίας στην τηλεόραση» είπαν, σε ανακοίνωση, οι Pearl Jam. «Μπορούμε να αποτρέψουμε θανάτους είτε από μαζικές ένοπλες επιθέσεις, είτε από απογοήτευση, είτε από επιβολή του νόμου, είτε λόγω ατυχήματος».

«Τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας που πέρασε έχουν τονίσει τη σημασία αυτού του θέματος και μας θυμίζουν ότι οι Μαύροι Αμερικανοί έχουν δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες από ό,τι οι Λευκοί Αμερικανοί να πεθάνουν σε περιστατικά ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλου όπλου» πρόσθεσαν.