Οικονομία

Δεκάδες έλεγχοι και πρόστιμα για την πάταξη του παρεμπορίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζί με την επιστροφή στην κανονικότητα, επέστρεψε δυστυχώς και η «κανονικότητα του παρεμπορίου».

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας:

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως και 08.06.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 232 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 48 παραβάσεις. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών, αρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ελέγχθηκαν και κατασχέθηκαν 5.999 τεμάχια ειδών παράνομου εμπορίου, εκ των οποίων τα 4.000 τεμάχια αφορούν υγειονομικό υλικό (μάσκες), καθώς και 300 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ηλεκτρονικά στον ειδικό σύνδεσμο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Επιπλέον, ελέγχθηκαν και κατασχέθηκαν 465 κιλά τροφίμων (οπωροκηπευτικά, ψάρια) που διακινούνταν παράνομα στην αγορά, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 23.400 ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ), του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017), της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 01.05.2020 "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" καθώς και της μη εμπρόθεσμης υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης, μέσω του ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το Ν. 4682/2020 (Α΄76), σε συνδυασμό με το άρθρο 11, παράγραφος 1 της ΚΥΑ αριθ. 39683/16-4-2020 (ΦΕΚ Β'1481).