Αθλητικά

Champions League: η Μαδρίτη θέλει να διοργανώσει τον τελικό

Τα σενάρια που εξετάζει η UEFA, μετά την απόφαση να μη διεξαχθεί ο ο τελικός στην Κωνσταντινούπολη.

Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνες, επιβεβαίωσε πως υπάρχουν επαφές με την UEFA, ώστε να φιλοξενήσει η ισπανική πρωτεύουσα τον τελικό του Champions League, ο οποίος δεν θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο στάδιο «Ataturk», όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί, λόγω της πανδημίας:

«Υπάρχουν συζητήσεις και θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως η Μαδρίτη είναι απολύτως έτοιμη να φιλοξενήσει τον τελικό», δήλωσε σχετικά ο Μαρτίνες.

Να σημειωθεί πως η UEFA βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση μιας άλλης πόλης που μπορεί να φιλοξενήσει τον τελικό της διοργάνωσης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, καθώς η τουρκική ομοσπονδία είναι απρόθυμη να φιλοξενήσει τον τελικό χωρίς την παρουσία θεατών και επίσης να προχωρήσει στις απαραίτητες βελτιώσεις στις υποδομές για να τηρηθεί το πρωτόκολλο υγείας.

Μια επιλογή είναι, επίσης, το στάδιο «Da Luz» της Λισαβόνας, όπου έγινε ο τελικός της σεζόν 2013/14, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης (4-1 στην παράταση, κ.α. 1-1).