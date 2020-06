Κόσμος

Ρωσία: Στο σκαμνί ο ιστορικός που σκότωσε και διαμέλισε τη σύντροφο του

Η δίκη του ρώσου ιστορικού Όλεγκ Σοκόλοφ, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε και διαμέλισε τη σύντροφό του, άρχισε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει συζήτηση στη Ρωσία για την οικογενειακή βία και την ατιμωρησία των δραστών..

Εξαιτίας της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ο ιστορικός μπήκε στο γυάλινο κλουβί των κατηγορουμένων φορώντας χειρουργική μάσκα και μπλε γάντια. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, όλοι είχαν το πρόσωπό τους καλυμμένο.

Η δίκη, η οποία είχε αναβληθεί επανειλημμένα εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης, άρχισε τελικά χωρίς παρουσία κοινού. Ωστόσο ολόκληρη η ακροαματική διαδικασία αναμεταδίδεται ηλεκτρονικά από ιστότοπο των δικαστηρίων της Αγίας Πετρούπολης.

Καθηγητής Ιστορίας στο κρατικό πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης και ειδικός στον Ναπολέοντα, ο Όλεγκ Σοκόλοφ συνελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2019. Αστυνομικοί τον είχαν ανασύρει σε κατάσταση ευθυμίας από τον μικρό ποταμό Μόικα και είχαν βρει στο σακίδιό του δύο χέρια γυναίκας κι ένα πιστόλι κρότου. Άλλα τμήματα του σώματος του θύματος είχαν βρεθεί αργότερα σε άλλο ποτάμι.

Ο 63χρονος ιστορικός γρήγορα ομολόγησε πως είχε σκοτώσει και διαμελίσει μία πρώην φοιτήτριά του, την 24χρονη Αναστασία Εστσένκο, με την οποία συζούσε.Ο συνήγορός του, ο Αλεξάντρ Ποτσούεφ, εξέθεσε ενώπιον των δημοσιογράφων για πρώτη φορά μια νέα υπερασπιστική γραμμή, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες: «υπήρξαν υποκινητές στην υπόθεση αυτή, οι οποίοι δηλητηρίασαν (το πνεύμα) του Σοκόλοφ για μακρά περίοδο» πριν από τον φόνο, υποστήριξε.

Το φημισμένο κρατικό πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης είχε κατηγορηθεί επίσης επειδή αδράνησε όταν ο Σοκόλοφ είχε κατηγορηθεί παλαιότερα για βιαιότητες.Μια φοιτήτρια, η οποία είχε σχέση με τον Όλεγκ Σοκόλοφ το 2008, είχε καταθέσει μήνυση υποστηρίζοντας πως την είχε δέσει σε μια καρέκλα, την είχε χτυπήσει στο πρόσωπο και είχε απειλήσει να την σημαδέψει με καυτό μέταλλο επειδή ήθελε να τον εγκαταλείψει, αναφέρουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Εντούτοις κανένα πειθαρχικό μέτρο δεν είχε ληφθεί σε βάρος του ιστορικού. Αυτή η ποινική υπόθεση είχε σύντομα μεγάλο αντίκτυπο στη Ρωσία, καθώς πολλές ενώσεις είδαν σ' αυτή μια νέα απόδειξη για τη βία που ασκείται εναντίον των γυναικών.

Κάθε χρόνο, σχεδόν 16,5 εκατομμύρια γυναίκες πέφτουν θύματα οικογενειακής βίας στη Ρωσία, σύμφωνα με τα στοιχεία ακτιβιστριών πριν από την πανδημία.