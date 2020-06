Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Γεννηματά: Εθνικά θέματα και οικονομία στην ατζέντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκτή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, η οποία επανέλαβε την πρότασή της για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών.

Στις επαναλαμβανόμενες προκλήσεις της Τουρκίας, κατά παράβαση κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου, που δημιουργούν και συντηρούν ένα κλίμα έντασης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με απρόβλεπτους κινδύνους, αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ) Φώφη Γεννηματά, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι «απέναντι σε αυτήν τη στρατηγική, η χώρα μας έχει να αντιτάξει αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, αλλά και έναν διαρκή σεβασμό στις διεθνείς συνθήκες, στο διεθνές δίκαιο και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, καθώς και μια ενιαία εθνική γραμμή».

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «με ψυχραιμία και ενότητα θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτούς τους κινδύνους και να αντιμετωπίσουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε επίσης τη συμβολή του ΚΙΝΑΛ στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στους κινδύνους της πανδημίας, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, και τόνισε ότι περάσαμε όλοι πολύ δύσκολα αλλά τα καταφέραμε αρκετά καλά προς το παρόν -και ως χώρα και ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα.

Ωστόσο, παρατήρησε ότι τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές συνέπειες της πρωτοφανούς αυτής κρίσης που έπληξε εργαζόμενους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις και σημείωσε πόσο σημαντικό είναι ότι η Ευρώπη επέδειξε αρκετά ισχυρά αντανακλαστικά κι έτσι με αυτήν τη σημαντική οικονομική ενίσχυση, υπάρχει η δυνατότητα να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της κατάστασης, στο οικονομικό επίπεδο τουλάχιστον.

Εξέφρασε, επίσης, την ελπίδα, ότι υπάρχει δυνατότητα να ξαναδούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μας μοντέλο, να ξαναδούμε τη σχέση μας με το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις που διαγράφονται από την ψηφιακή επανάσταση στην καθημερινότητα όλων μας. Υποστήριξε δε ότι «έχουμε τις δυνατότητες ως χώρα, έχουμε τη γνώση και έχουμε και μια νέα γενιά που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην αναγέννηση της Ελλάδας».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, αφού υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι, σε τόσους δύσκολους καιρούς, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μια γυναίκα αρχηγός κόμματος να απευθύνεται σε γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι «σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς που ζούμε, έχουμε μια σημαντική ευκαιρία να συμβάλουμε και εμείς από τη μεριά μας με τη διαφορετικότητά μας, με τη δική μας ματιά, με τη δική μας ενσυναίσθηση γιατί έχουμε πολύ σοβαρά θέματα και με τον κορονοϊό και με την οικονομία».

Όπως ανέφερε η κ. Γεννηματά «δεν αντέχουμε δεύτερο lockdown, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πληρώσουν οι πιο αδύναμοι αυτήν την κρίση, έχουμε εθνικά ζητήματα που χρειάζονται ομοψυχία και πιστεύω ότι σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις μπορούμε να συμβάλουμε σημαντικά, η καθεμία από τη δική της πλευρά και τη δική της θέση, αλλά όποτε μπορούμε και σε συνεργασία. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε άψογη συνεργασία».

Αναφερόμενη στα εθνικά θέματα, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ συμφώνησε με την κ. Σακελλαροπούλου για την ανάγκη εθνικής γραμμής και επανέλαβε την πρότασή της για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Όπως είπε, «είναι μια φράση με πολύ σοβαρό περιεχόμενο που παλεύω προσωπικά εδώ και πάρα πολύ καιρό, προσπαθώ να τους πείσω ότι πρέπει να καθήσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να τη διαμορφώσουμε αυτήν την εθνική γραμμή». Υπογράμμισε, επίσης, ότι την στενοχωρεί το γεγονός ότι κάποιοι λένε πως αυτή η συζήτηση γύρω από το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών είναι για το θεαθήναι.

«Τολμώ να πω ότι αυτοί που τα λένε αυτά, απλά δεν θέλουν να δεσμευτούν γύρω από μια εθνική γραμμή και τις εθνικές “κόκκινες” γραμμές. Και το να αναζητά κανείς ευελιξία στα εθνικά ζητήματα σίγουρα δεν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Έχουμε ζήσει αντίστοιχες καταστάσεις στο παρελθόν και δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε και που αξίζει ο ελληνικός λαός. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ωριμάσει σιγά σιγά όλη αυτή η συζήτηση κι ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να βρεθούμε. Και σίγουρα αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά» επισήμανε η κ. Γεννηματά.

Απαντώντας, η κ. Σακελλαροπούλου σημείωσε ότι «ο διάλογος γίνεται με πολλούς τρόπους και φυσικά υπάρχουν όλα τα εργαλεία, συνταγματικά και πολιτικά, για να εξαντληθούν τα περιθώρια εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο» και ευχήθηκε με τον διάλογο να μπορέσουμε να το χειριστούμε.

Απευθυνόμενη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ σημείωσε: «Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μια και το αναφέρατε, είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο πρωθυπουργός. Το αίτημα έχει τεθεί κατ’ επανάληψη, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα».ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά μια και το αναφέρατε, είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει ο πρωθυπουργός. Το αίτημα έχει τεθεί κατ’ επανάληψη, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα.