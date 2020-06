Πολιτισμός

Ο Τομ Χανκς στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στην Καβάλα

Φέτος ο Τομ Χάνκς δεν θα βρεθεί μόνο στην Αντίπαρο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, αλλά και στην Καβάλα.

Την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ανοίξουν εκ νέου τα μουσεία σε όλη τη χώρα μετά το αναγκαστικό κλείσιμο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη στα Κηπιά Καβάλας, θα υποδεχθεί τους φίλους και επισκέπτες με μια νέα δημιουργία. Πρόκειται για τον δημοφιλή ηθοποιό και λάτρη της Ελλάδας, τον Τόμ Χάνκς, που από σήμερα πήρε τη θέση του στο κεντρικό σαλόνι του μουσείου, ανάμεσα σε πολλά άλλα κέρινα ομοιώματα ελλήνων και ξένων.

Ο Τόμ Χάνκς, είναι το 31ο κέρινο ομοίωμα στο μουσείο και όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αγαπητός καλλιτέχνης «αυτός ο εγκλεισμός στο σπίτι λειτούργησε μάλλον δημιουργικά για μένα, αφού σε αυτό το διάστημα σχεδίασα και φιλοτέχνησα το κέρινο ομοίωμα ενός φιλέλληνα και πολυβραβευμένου ηθοποιού του Χόλυγουντ, που ήρθε ακόμα πιο κοντά στην Ελλάδα μετά το γάμο του με την ελληνικής καταγωγής ηθοποιό Ρίτα Γουίλσον . Φέτος, λοιπόν, ο Τομ Χάνκς δεν θα βρεθεί μόνο στην Αντίπαρο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, αλλά και στην Καβάλα!».

Ο κ. Κοκκινίδης υπογραμμίζει ότι επέλεξε να φιλοτεχνήσει τον κορυφαίο ηθοποιό στα χρόνια της ωριμότητάς του και όχι νεότερο, όπως τον έχουμε συνηθίσει στις περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες, καθώς θεωρεί ότι σε αυτή την ηλικία αποτυπώνεται καλύτερα η ολοκληρωμένη προσωπικότητα ενός μεγάλου καλλιτέχνη που πρόσφερε πολλά στον παγκόσμιο κινηματόγραφο. Πριν από λίγο καιρό στον Τομ Χανκς,στην σύζυγό του και στα παιδιά τους, χορηγήθηκε(τιμητικά) η ελληνική υπηκότητα.

Η συμμετοχή στην επέτειο των 200 χρόνων της ελληνικής επανάστασης

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη στα Κηπιά του Δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβάλας, ανοίγει ξανά τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ώστε μικροί και μεγάλοι που θα το επισκεφθούν να μπορούν να δουν από κοντά και να φωτογραφίσουν τις δημιουργίες του μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας.

Κι επειδή η τέχνη εμπνέεται όχι μόνο μέσα από πρόσωπα και καθημερινές στιγμές αλλά και μέσα από ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν έναν τόπο, ο Θοδωρής Κοκκινίδης προετοιμάζεται για τη συμμετοχή του δικού μουσείου στον επετειακό εορτασμό της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση. Όπως σημειώνει μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ «τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσω την προετοιμασία για τη σχεδίαση και τη φιλοτέχνηση των κέρινων ομοιωμάτων δυο σημαντικών πρωταγωνιστών του 1821 που συνέβαλαν καθοριστικά στην ελληνική επανάσταση. Έτσι, μαζί με το ομοίωμα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια, που φιλοτεχνήθηκε το 2019, θα στείλουμε το δικό μας μήνυμα ότι η πατρίδα μας θυμάται και τιμά όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της».