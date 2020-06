Κόσμος

Τουρκία: νέο κύμα συλλήψεων στο στράτευμα

Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι σχετίζονται με το δίκτυο του Γκιουλέν.

Οι τουρκικές αρχές διέταξαν τη σύλληψη 414 ανθρώπων, κυρίως μελών του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, για φερόμενες διασυνδέσεις με το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, μετέδωσαν σήμερα, Τρίτη, κρατικά ΜΜΕ.

Οι αρχές διεξάγουν μια συστηματική εκστρατεία καταστολής των φερόμενων ως οπαδών του αυτοεξόριστου στις ΗΠΑ ιμάμη μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους 250 άνθρωποι.

Ο Γκιουλέν αρνείται κάθε ανάμειξη. Ο πρώην σύμμαχος του προέδρου Ερντογάν ζει στην Πενσιλβάνια από το 1999.

Μια επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη 191 υπόπτων συντονίστηκε από τη Σμύρνη, στο δυτικό τμήμα της χώρας και στο στόχαστρό της τέθηκαν άνθρωποι από 22 επαρχίες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει 160 από τους υπόπτους.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη 158 ανθρώπων, περιλαμβανομένων μελών του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, γιατρών και εκπαιδευτικών, από τους οποίους έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα οι 86, ανέφερε το Anadolu.

To Anadolu ανέφερε πως εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν σε βάρος 32 ανθρώπων στο πλαίσιο άλλης επιχείρησης με στόχο μέλη της πολεμικής αεροπορίας που φέρεται να είχαν διασυνδέσεις. Οι τουρκικές αρχές αναζητούν επίσης 33 ανθρώπους από τις δυνάμεις της χωροφυλακής και άλλους, ανέφερε το πρακτορείο.

Σε μια ξεχωριστή επιχείρηση, στη νοτιοανατολική πόλη Ντιγιάρμπακιρ, η αστυνομία συνέλαβε 16 μέλη των ενόπλων δυνάμεων στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, δήλωσαν πηγές ασφαλείας. Σήμερα τοπικό δικαστήριο προφυλάκισε έξι από αυτούς εν αναμονή της δίκης τους, ενώ άφησε ελεύθερους άλλους δέκα.

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, περίπου 80.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και περιμένουν να δικαστούν και περίπου 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι απολύθηκαν ή τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της Τουρκίας επικρίνουν την κλίμακα της καταστολής, ενώ η Άγκυρα υπεραμύνεται των μέτρων τα οποία θεωρεί ότι είναι αναγκαία απόκριση στην απειλή για την ασφάλεια.

Ο Ερντογάν κατηγορεί επί χρόνια υποστηρικτές του Γκιουλέν ότι εγκαθιδρύουν ένα «παράλληλο κράτος», εισχωρώντας στην αστυνομία, στο δικαστικό σώμα, στον στρατό και σε άλλους κρατικούς θεσμούς.