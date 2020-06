Πολιτική

Πάιατ σε Τασούλα: βασική προτεραιότητα των ΗΠΑ η συμμαχία με την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ

«Είμαστε εδώ, για να επιβεβαιώσουμε ο καθένας από τη θέση του και τη γεωγραφική του παρουσία, την αγωνία μας, τη πίστη μας, αλλά και τις προσπάθειες για να διατηρηθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Geoffrey Pyatt.

Η συνάντηση, όπως είπε ο Πρόεδρος της Βουλή των Ελλήνων έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά από τη συνάντηση ο κ. Τασούλας δήλωσε:

«Είχα την ιδιαίτερη χαρά να δεχτώ σήμερα στο γραφείο μου στη Βουλή των Ελλήνων, τον καλό φίλο της Ελλάδος, τον κ. Pyatt πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για μια επίσκεψη εργασίας και συνεργασίας για θέματα που αφορούν τις δύο χώρες.

»Αυτές τις ημέρες, με κορύφωση αυτό που γίνεται σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι είναι μία χώρα, είναι μία δύναμη, σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Προχωρούμε σε συμφωνίες με τη γειτονική Ιταλία, αργότερα με την Αίγυπτο που είναι συμφωνίες συνεργασίας, ειρήνης και ηρεμίας στην ευρύτερη περιοχή μας, και όλες αυτές οι απλές λέξεις συνεργαζόμενες θα δυναμώσουν την ευημερία και την προκοπή όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής.

»Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ειδικότερα ο κ. Pyatt έχουν αποδείξει ότι ενδιαφέρονται για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Και ο ίδιος πολύ πρόσφατα σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του, μίλησε για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, μίλησε για την υφαλοκρηπίδα που δικαιούνται τα νησιά μας, όπως ακριβώς έκανε εντελώς πρόσφατα και ο αρμόδιος για την ενέργεια υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Francis Fannon.

»Είμαστε εδώ λοιπόν για να επιβεβαιώσουμε ο καθένας από τη θέση του και τη γεωγραφική του παρουσία, την αγωνία μας, τη πίστη μας, αλλά και τις προσπάθειες για να διατηρηθεί η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

»Οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς έχουν έναν ευρύτερο παγκόσμιο ρόλο, δεν παύει όμως και η χώρα μας, ως στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτόν τον ρόλο να τον παρακολουθεί και να βλέπει με χαρά πως μέσα σ’ αυτό το ρόλο μία ισχυρή, προκομμένη και ειρηνική Ελλάδα έχει μεγάλη σημασία για τις γεωστρατηγικές εκτιμήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον καλωσορίζω και πάλι, εδώ στη Βουλή και τον ευχαριστώ για την όλη του συμπαράσταση».

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρέσβης Geoffrey Pyatt, αφού ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για τη συνάντηση εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του «στο λίκνο της Δημοκρατίας, το Ελληνικό Κοινοβούλιο».

Αναφέρθηκε στις «ειρηνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται (σ.σ. στις ΗΠΑ) και την έντονη επιθυμία όλων των Αμερικανών, ανεξαρτήτως πολιτικού φάσματος για ένα δίκαιο μέλλον. Για να μπορέσουμε επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες των ιδρυτικών πατέρων των ΗΠΑ για ισότητα μεταξύ όλων και δικαιοσύνη, ίση για όλους».

Στη συνέχεια των δηλώσεών του τόνισε «ότι οι ΗΠΑ εργάζονται παρά πολύ για όλα αυτά τα θέματα, προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να τελειοποιήσουμε την Δημοκρατία μας, γιατί έχουμε μια παγκόσμια ευθύνη γενικότερα, έναν ρόλο παγκόσμιο να διαδραματίσουμε, ειδικά σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, όπου έχουμε στενή συνεργασία συγκεκριμένα με την Ελλάδα και πόσω μάλλον στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και σε συνεργασία με χώρες όπως η Κύπρος και η Λιβύη.

Ο ρόλος των ΗΠΑ είναι σημαντικός και βασίζεται πάρα πολύ στο γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και βεβαίως η συμμαχία αυτή αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες για τις ΗΠΑ. Μιλήσαμε επίσης για την συνεργασία μεταξύ των Κοινοβουλίων, για θέματα εμπορίου και επενδύσεων, είναι μεγάλος εταίρος μας στα θέματα αυτά η Ελλάδα»