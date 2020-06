Ο καιρός για τους αγρότες

Καιρός

Μπόρες στα ηπειρωτικά, καλοκαιρία στην υπόλοιπη χώρα Οδηγίες από τους ειδικούς προς τους καλλιεργητές.

Η σχετική καλοκαιρία θα συνεχιστεί λίγο πολύ και τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι ανοιξιάτικες βροχές και μπόρες στα ηπειρωτικά θα συνεχιστούν.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας το πρωί αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα δυτικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 15 έως 32 και νοτιότερα από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, 3 με 5, ενώ στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει για την παρουσία Ευδεμίδας στο αμπέλι.

Η έναρξη της 2η πτήσης του εντόμου τοποθετείται στις 1-3 Ιουνίου. Η πτήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου. To 25% , το 50% και το 75% των ακμαίων ατόμων της γενεάς αναμένεται να εμφανιστούν την 10η , 17η και την 24η Ιουνίου, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που σχεδιάζεται μια μόνο εφαρμογή:

Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 12-13 Ιουνίου.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 19-20 Ιουνίου.

Σε περίπτωση που προγραμματίζονται δύο εφαρμογές:

Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1η εφαρμογή να γίνει άμεσα δηλ. στο χρονικό διάστημα 5-9 Ιουνίου.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 13-15 Ιουνίου.

Η 2η εφαρμογή να γίνει στο τέλος της λήξης του μεσοδιαστήματος εφαρμογής, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσματος της 1ης εφαρμογής.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο και την συχνότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση, το ιστορικό του αμπελώνα, το ύψος της προσβολής, το εντομοκτόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες

Επιλογή από την λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους εχθρούς της αμπέλου έκδοσης 20/03/2020. Να τηρείται πιστά η ετικέτα.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

