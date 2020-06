Κοινωνία

Αύξηση του μεγίστου αριθμού επιβατών στα Μέσα Μεταφοράς

Τι προβλέπει η ΚΥΑ που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης

Αυξάνεται από το 50% στο 65% ο μέγιστος αριθμός των μεταφερόμενων επιβατών σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ΚΤΕΛ, με ΚΥΑ που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Η απόφαση έχει ισχύ έως τις 14 Ιουνίου και αφορά τα λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, τα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, τα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, τα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.