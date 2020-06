Οικονομία

Σακελλαροπούλου: Η Ελλάδα μετέτρεψε μια δεινή κρίση σε ευκαιρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το χαιρετισμό της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ξεκίνησε το 5ο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Μια νέα, θετική, διεθνής εικόνα της χώρας είναι η νέα κληρονομιά της Ελλάδας από την κρίση. Και μια αίσθηση ότι και στα πολύ δύσκολα μπορούμε να τα καταφέρουμε» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην εναρκτήρια ομιλία της στο 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο φέτος, λόγω ειδικών συνθηκών, πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Όπως επισήμανε η κ. Σακελλαροπούλου, ο κορονοϊός ματαίωσε φέτος την ετήσια συγκέντρωση των συνέδρων του Φόρουμ στον ιστορικό χώρο των Δελφών, ωστόσο δεν κατέβαλε τη δημιουργική φαντασία των διοργανωτών του, που ταχύτατα προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες και πολύ επίκαιρα κι απολύτως εύστοχα εστίασαν στη δημόσια υγεία.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε το πρώτο κύμα του κορονοϊού με αυτοσυγκράτηση, υπευθυνότητα κι εξαιρετική αποτελεσματικότητα και τόνισε ότι «το κράτος κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών και η Ελλάδα τον σεβασμό της διεθνούς κοινής γνώμης».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η θωράκιση του συστήματος υγείας δεν είναι μόνο στοίχημα ποιότητας ζωής και υποχρέωση του κράτους προς την κοινωνία. Είναι επίσης το πεδίο στο οποίο κρίνεται και σφυρηλατείται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία.

«Η πανδημία και η υγειονομική πρόκληση είναι το νέο πρίσμα μέσα από το οποίο μπορούμε να επαναξιολογήσουμε όλες τις πολιτικές» είπε και προσέθεσε: «Η πανδημία κατέδειξε ότι η καλή οργάνωση και προετοιμασία, η ταχεία διαχείριση κρίσεων, ο σχεδιασμός πολιτικής με βάση τις υποδείξεις των ειδικών, όλα αυτά ορίζουν τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας. Κάποιες φορές αυτή ισοδυναμεί με τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου».

Παράλληλα, παρατήρησε ότι η πανδημία μάς υπενθύμισε την αξία των δημόσιων αγαθών κι ενός αποτελεσματικού πλέγματος κοινωνικής προστασίας για τους πιο αδύναμους, σημείωσε ότι «ως κοινωνία είμαστε τόσο δυνατοί, όσο ο πιο αδύναμός μας κρίκος» κι «ακόμη και οι ισχυροί μπορούν να βρεθούν σε έσχατη αδυναμία» και υπογράμμισε πως «γι' αυτό χρειαζόμαστε όλοι ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας υγείας».

Αναφερόμενη στα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα της πανδημίας παγκοσμίως, τόνισε πως η πανδημία δοκιμάζει τις αντοχές πολλών κοινωνιών. «Κάθε ανθρώπινη απώλεια έχει το δικό της μοναδικό βάρος. Η χώρα μας είχε κι αυτή το -μικρό ευτυχώς- μερίδιό της» είπε.

Ωστόσο, επισήμανε, ότι οι κρίσεις έχουν και θετική συμβολή, όταν μετασχηματίζονται σε διδάγματα για τη ζωή. «Η χώρα μας μετέτρεψε μια δεινή κρίση σε ευκαιρία. Ενισχύσαμε τις δομές του κράτους μας, κάνοντας όχι απλώς μικρά βήματα, αλλά άλματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας. Δημόσιες υποδομές και πλατφόρμες συγκροτήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο, για να επιτρέψουν στο κράτος, την εκπαίδευση, την οικονομία, τη συλλογική ζωή, να λειτουργήσουν με τους περιορισμούς της φυσικής αποστασιοποίησης» τόνισε.

Μάλιστα, ανέφερε ότι το 2020 θα καταγραφεί ως έτος κατά το οποίο η Ελλάδα μείωσε δραστικά το χάσμα ψηφιακού αλφαβητισμού που τη χώριζε από την υπόλοιπη Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο.

Ειδική αναφορά έκανε στην ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών, καθώς και στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, λέγοντας πως «το έθνος μας οφείλει ευγνωμοσύνη στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής: νοσηλευτές και γιατρούς, λειτουργούς του συστήματος υγείας, απασχολούμενους σε βασικές υποδομές, ένστολους συμπολίτες μας, εργαζόμενους σε ντιλίβερι και σουπερμάρκετ». Όπως είπε, «κράτησαν τη χώρα σε λειτουργία όταν έπρεπε όλοι να μείνουμε σπίτι, διακινδύνευσαν για λογαριασμό μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό».

Επισήμανε, επίσης, ότι η κρίση ήταν μια άσκηση κοινωνικής και διαγενεακής αλληλεγγύης, καθώς τα παιδιά έμειναν στο σπίτι και οι γονείς μετέφεραν εκεί τη δουλειά τους, για να προστατεύσουν όλοι τον παππού και τη γιαγιά.

«Η κρίση έγινε έτσι ευκαιρία να αναστοχαστούμε, να επανεκτιμήσουμε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή: την υγεία και ευτυχία των αγαπημένων μας ανθρώπων. Τον ιστό της κοινωνικής αλληλεγγύης, που επιμερίζει και ελαφρύνει το βάρος της κοινής δοκιμασίας» προσέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναφέρθηκε και στην επόμενη ημέρα και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία, οι διεθνείς θεσμοί και τα υγειονομικά συστήματα, υπογραμμίζοντας τις παγκόσμιες απειλές για τη δημοκρατία και το φιλελεύθερο κράτος δικαίου, την παραγωγική και αναπτυξιακή πρόκληση, το μέλλον της εργασίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και της αναβάθμισης δεξιοτήτων, την εκπαίδευση, καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία της μετάβασης στη βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη και παρατήρησε ότι «η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα δράσης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει και η χώρα μας υλοποιεί- είναι ένα παγκόσμιο κάλεσμα, που μας θέτει αντιμέτωπους με τις ευθύνες μας απέναντι στον πλανήτη και απέναντι στις επόμενες γενιές».

Σημείωσε, ακόμα, ότι η κρίση γίνεται επίσης ευκαιρία για τη μεγάλη επιστροφή της Ευρώπης. Μετά από αρχικούς δισταγμούς και αμφιθυμίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξανά στο προσκήνιο.

«H Ευρωζώνη επιστρατεύει ένα τεράστιο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τις οικονομίες της. Αποδεικνύει εμπράκτως όχι μόνο την αλληλεγγύη της αλλά και το ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης που την διακρίνει. Για μια ακόμη φορά, όσοι στοιχημάτισαν στην αποτυχία της ΕΕ θα διαψευστούν. Αυτή η κρίση, και η στήριξη που έχει δεχθεί η Ελλάδα από την ΕΕ, ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στην κοινή ευρωπαϊκή μας διαδρομή» ανέφερε η κ. Σακελλαροπούλου και υποστήριξε ότι «η Ευρώπη επιστρέφει, κερδίζει το στοίχημα της αλληλεγγύης και της συνοχής, και μαζί την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών».

Κλείνοντας, την ομιλία της, τόνισε, ότι «ζούμε σε μια διεθνή πραγματικότητα παγκόσμιων προκλήσεων και αποσταθεροποίησης» και υπογράμμισε ότι οι προκλήσεις επιβάλλουν την υπεράσπιση του διεθνούς κράτους δικαίου, των πολυμερών θεσμών, οργανισμών, συμφωνιών, που εξασφαλίζουν, δεκαετίες τώρα, την παγκόσμια ειρήνη μέσα από δομές διακρατικής συνεργασίας.

«Η πολυμερής συνεργασία, το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συμβάσεις και οργανισμοί, αποτέλεσαν έργο σοφίας της ανθρωπότητας μετά την εμπειρία δυο καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων. Ένα λειτουργικό διεθνές πολυμερές σύστημα είναι αυτό που μας χωρίζει από την αποκρουστική ανάδυση των εθνικισμών και των συγκρούσεων που στοίχισαν στην ανθρωπότητα εκατόμβες θυμάτων» τόνισε η Πρόεδρος.

Τέλος, υπενθύμισε ότι οι Δελφοί της αρχαιότητας υπήρξαν τόπος ανθρώπινης σοφίας και ειρηνικής συνεργασίας και πρόσθεσε ότι «οι ενώσεις των πόλεων-κρατών, οι Δελφικές αμφικτυονίες αναπέμπουν ξανά ένα σύγχρονο μήνυμα ειρήνης, αμοιβαίας κατανόησης και πολυμερούς συνεργασίας».