Οικονομία

Προσφορές – “μαμούθ” για το νέο 10ετές ομόλογο

Τι ποσό θα αντλήσει το ελληνικό Δημόσιο από την έκδοση του ομολόγου…

Το ποσό των 3 δισ. ευρώ θα αντλήσει τελικά το ελληνικό Δημόσιο από την έκδοση του νέου 10ετους ομολόγου, αφού η ζήτηση κινήθηκε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και το επιτόκιο ήταν ικανοποιητικό.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε σε mid swap +160 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 1,55%. Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό guidance για το επιτόκιο ήταν στο 1,65% με 1,7%, αλλά η αυξημένη όρεξη των επενδυτών για το νέο 10ετες οδήγησε το κόστος δανεισμού της χώρας σε χαμηλότερα επίπεδα.

Δεν έχουν γίνει ακόμη βεβαίως γνωστά στοιχεία για το προφίλ επενδυτών, αλλά εκφράζονται εκτιμήσεις ότι θα είναι υψηλής ποιότητας όπως συνέβη και στις δύο προηγούμενες εκδόσεις της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο αντλήσαμε 2,5 δισ. ευρώ από την έκδοση 15ετους ομολόγου και τον Απρίλιο 2 δισ. ευρώ από την έκδοση 7ετους ομολόγου. Για το σύνολο του 2020 έχουν προγραμματιστεί εκδόσεις συνολικού ύψους έως και 8 δισ. ευρώ.

H Aθήνα θέλει να στείλει μήνυμα πως μπορεί να στηριχθεί στα πόδια της και για να το πετύχει αυτό πρέπει να είναι συγκρατημένη και στις εξόδους τις στις αγορές.