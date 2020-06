Κοινωνία

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο της 27χρονης λεχώνας

Η 27χρονη πέθανε μετά τη γέννηση του παιδιού της το περασμένο Σάββατο…

«Έχουμε εικόνα εισρόφησης από αναγωγή γαστρικού περιεχομένου και εγκεφαλική νέκρωση», δήλωσε η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα, σχετικά με την αιτία θανάτου της 27χρονης, που νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας, μετά την γέννηση του παιδιού της και κατέληξε το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με την Αγγελική Τσιόλα, η οποία διενήργησε σήμερα την ιατροδικαστική εξέταση, «αναμένουμε και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου των ιστολογικών εξετάσεων», προσθέτοντας σε αυτό το σημείο, ότι «θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα».

Παράλληλα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αγγελική Τσιόλα, «η 27χρονη εισήχθη στην μονάδα θεραπείας, διότι παρουσίασε την εικόνα της εισρόφησης από αναγωγή γαστρικού περιεχομένου και εγκεφαλική νέκρωση μετά τη καισαρική στην οποία υπεβλήθη».

Η 27χρονη είχε γεννήσει στις 18 Μαΐου έπειτα από καισαρική επέμβαση και αμέσως μετά εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Να σημειωθεί ότι ο διοικητής της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, έχει διατάξει την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης, ενώ η οικογένεια της 27χρονης έχει προσφύγει στην Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου.