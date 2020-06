Κοινωνία

Αυτόματα η επικαιροποίηση των στοιχείων του ΑΜΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας των ασφαλισμένων αποκτά η ΗΔΙΚΑ για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

H ΗΔΙΚΑ ΑΕ αποκτά πρόσβαση στα Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποφεύγονται λάθη ως προς την ταυτοποίηση που μπορεί να καθυστερήσουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως η διαδικασία χορήγησης κοινωνικών επιδομάτων. Ταυτόχρονα, φορείς όπως ο e-EΦΚΑ ή ο ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) αποκτούν καλύτερη και πληρέστερη εικόνα για τους πολίτες και μπορούν να τους εξυπηρετήσουν πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ αποφεύγεται η ταλαιπωρία της μετάβασης στις υπηρεσίες προκειμένου οι ίδιοι οι πολίτες να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους.

Η πρόσβαση στην ΗΔΙΚΑ AE δίδεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη. Μέσω αυτής της διαλειτουργικότητας, τα στοιχεία πολιτών που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σύστημα Ταυτοτήτων της ΕΛΑΣ θα μεταβιβάζονται αυτόματα στο Μητρώο ΑΜΚΑ που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, έτσι ώστε να γίνεται άμεσα η επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας των ασφαλισμένων.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης διαλειτουργικότητας υλοποιείται με την προβλεπόμενη έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο κατόπιν αιτήματος της διευθύνουσας συμβούλου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ Νίκης Τσούμα. Έρχεται να συμβάλει στην ισχυρότερη ταυτοποίηση των πολιτών σε μια σειρά φορέων του Δημοσίου οι οποίοι αξιοποιούν το Μητρώο ΑΜΚΑ ενώ αποφεύγονται λάθη στην ταυτοποίηση και επιταχύνεται σημαντικά η διεκπεραίωση μιας σειράς υποθέσεων των πολιτών, όπως η αίτηση παροχής ενός κοινωνικού επιδόματος και η πρόσβαση σε παροχές υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσφέρει καθημερινά την αναγκαία διασύνδεση των διαφόρων μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, προκειμένου να εξαλειφθεί σταδιακά η ταλαιπωρία του πολίτη στις συναλλαγές του με το κράτος.