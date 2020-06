Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισπανία: Πρόστιμο σε όσους δεν φορούν μάσκα

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας μέχρι "νικηθεί" ο κορονοϊός. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο.

Η μάσκα θα παραμείνει υποχρεωτική επί ποινή προστίμου στην Ισπανία μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης των μέτρων καραντίνας και εωσότου ο κορονοϊός «νικηθεί οριστικά», ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Σαλβαδόρ Ίγια.

Το πρόστιμο των 100 ευρώ θα μπορούσε να επιβληθεί στους πολίτες που δεν φοράνε τη μάσκα σε δημόσιους ή κλειστούς χώρους, όπως τα καταστήματα, όταν δεν μπορούν να τηρήσουν τις αποστάσεις ασφαλείας, διευκρίνισε το υπουργείο σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Θα παραμείνει επίσης υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα αεροσκάφη, τα τρένα ή τα ιδιωτικά οχήματα όπου οι επιβάτες δεν μένουν στο ίδιο σπίτι.

Η Ισπανία, μία από τις πλέον πληγείσες χώρες παγκοσμίως από την πανδημία με περισσότερους από 27.000 νεκρούς, επέβαλε τη χρήση μάσκας στους πολίτες άνω των 6 ετών την 21η Μαΐου στους δημόσιους και στους κλειστούς χώρους, εφόσον δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση ασφαλείας του 1,5 μέτρου.

Το μέτρο ήταν υποχρεωτικό από την 4η Μαΐου στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της χρήσης μάσκας αποτελεί μέρος ενός συνόλου μέτρων που ενέκρινε σήμερα η κυβέρνηση στο πλαίσιο της μάχης εναντίον του νέου κορονοϊού, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης της καραντίνας και η κατάσταση συναγερμού αρθεί την 21η Ιουνίου.

«Αυτά τα μέτρα, που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέχρι να νικήσουμε οριστικά τον ιό, δηλαδή όταν έχουμε στη διάθεσή μας μια αποτελεσματική θεραπεία ή ένα εμβόλιο», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας.

Ο Ίγια διαβεβαίωσε ότι μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης την 21η Ιουνίου, η ελευθερία των μετακινήσεων θα αποκατασταθεί στη χώρα, ακόμα και για τους κατοίκους της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, των πλέον πληγεισών πόλεων από την πανδημία.

Στις 21 Ιουνίου, «εφόσον η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αρθεί, όπως προβλέπεται, οι μετακινήσεις θα γίνονται χωρίς περιορισμούς στη χώρα μας», τόνισε, ενώ αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι Ισπανοί δεν μπορούν να βγουν εκτός της περιφέρειάς τους.

Εκτός της χρήσης μάσκας, το διάταγμα που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει μέτρα πρόληψης στο επαγγελματικό περιβάλλον, όπως «η οργάνωση των θέσεων εργασίας ή η κυκλική εργασία προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός».

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλίζεται η «ιχνηλασιμότητα» των νέων κρουσμάτων, οι αεροπορικές εταιρείες ή οι χερσαίες συγκοινωνίες θα πρέπει από την πλευρά τους να τηρούν τα δεδομένα των επιβατών τους για «τουλάχιστον 4 εβδομάδες».