Κικίλιας: Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό

Ομιλία του υπουργού Υγείας στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών 2020.

Την ορθή διαχείριση της πανδημίας αποδεικνύουν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα διασποράς του ιού στη χώρα μας, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών 2020. Ωστόσο επισήμανε ότι δεν είναι η στιγμή να εφησυχάζουμε γιατί «αν δεν πειθαρχήσουμε και δεν προσέξουμε μπορεί να πάμε κι ένα και δύο βήματα πίσω».

Χαρακτηρίζοντας την «πρόληψη ανώτερη της αντιμετώπισης της ασθένειας», ο Β Κικίλιας ανέφερε ότι πολύ έγκαιρα, ο πρωθυπουργός και το υπουργείο Υγείας, φρόντισαν να «θωρακίσουν τη χώρα, ετοιμάζοντας 13 νοσοκομεία αναφοράς, χτίζοντας ένα τείχος επιστημοσύνης γύρω από τον ιό αλλά και μια αερογέφυρα ζωής ώστε να μην υπάρξουν ελλείψεις στα νοσοκομεία και τέλος δημιουργώντας έναν άρρηκτο δεσμό μεταξύ πολιτείας, συστήματος υγείας και πολιτών».

«Το κατά πόσο αυτό δούλεψε κρίνεται εκ του αποτελέσματος, ειδικά σε αυτή την πανδημία για την οποία, όπως αποδεικνύεται, η παγκόσμια κοινότητα δεν ήταν έτοιμη. Το γεγονός ότι δεν χρειαστήκαμε όλες τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας που ετοιμάσαμε είναι ευχάριστο κι ενδεικτικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σεβαστήκαμε την αξία της ανθρώπινης ζωής μην υπολογίζοντας κανένα άλλο κόστος και χαίρομαι που μετά από πολλά χρόνια, η χώρας μας βρέθηκε στο κέντρο της προσοχής παγκοσμίως για την επιβράβευση των προσπαθειών μας» τόνισε ο Υπουργός Υγείας σημειώνοντας ότι η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης θα έχει κατά τη γνώμη του και δυνητικά οικονομικά οφέλη σε τομείς όπως οι επενδύσεις και ο τουρισμός.

Τουρισμός και κρούσματα

Αναφερθείς στην επανεκκίνηση του τουρισμού και στην πιθανότητα να αυξηθούν τα κρούσματα από πολίτες που θα έρθουν από το εξωτερικό, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «πράγματι αποτελεί μια πρόκληση αλλά θα αντιμετωπιστεί και πάλι λελογισμένα και βήμα-βήμα». «Η αύξηση δεν είναι απίθανη ωστόσο το υπουργείο έχει συγκεκριμένη στρατηγική για να ελέγξει την κατάσταση, την οποία και θα παρουσιάσει την Πέμπτη», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια το ενιαίο υγειονομικό σχέδιο που έχει εκπονήσει το υπουργείο για τους τουριστικούς προορισμούς προβλέπει έναν ακτινωτό σχεδιασμό στήριξης, την ενίσχυση των δομών υγείας στα νησιά, την ενίσχυση της δυνατότητας testing, αεροδιακομιδών και πλωτών διακομιδών ώστε να αντιμετωπιστούν δυνητικά κρούσματα.

«Η Πολιτεία είναι εδώ αλλά δεν επαρκεί. Θα πρέπει να τηρούνται τα μέσα προσωπικής προστασίας για να συνεχιστεί η καλή παράδοση που έχουμε αυτούς τους μήνες. Θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και να πειθαρχούν πολίτες κι επιχειρηματίες, σεβόμενοι τον κόπο του διπλανού τους, ώστε να είναι πιο εύκολο και για εμάς να κάνουμε την δουλειά μας. Χρειάζεται προσοχή, ατομική ευθύνη και η Πολιτεία είναι εδώ, το απέδειξε άλλωστε» κατέληξε ο υπουργός.