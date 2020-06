Κόσμος

Κορονοϊός: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στην Ιταλία

Η εικόνα της πανδημίας στην Ιταλία σε αριθμούς.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 235.561. Οι νεκροί έφτασαν τους 34.043. Παράλληλα, 168.646 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες, το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 235.278 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.964 άνθρωποι ενώ 166.584 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 79 άνθρωποι και καταγράφηκαν 283 νέα κρούσματα. 2.062 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 263 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 4.581 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 28.028 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν μικρή αύξηση: νόσησαν 3 περισσότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 14 περισσότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι αυξήθηκαν κατά 1.315.

Πρέπει να υπολογιστεί, όμως, ότι σε σύνολο τριάντα τριών θανάτων που ανακοίνωσε η κεντρική περιφέρεια Αμπορούτσο, μόνο ένας έλαβε χώρα το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Όλοι οι άλλοι ασθενείς έχασαν την ζωή τους τις περασμένες ημέρες.

Στο μεταξύ, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, o περιφερειάρχης της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, Ατίλιο Φοντάνα, ουσιαστικά αντικρούει όλες τις κατηγορίες σε βάρος του, σχετικά με κακοδιαχείριση της υγειονομικής κρίσης. «Μπορεί να κάναμε όσα λάθη θέλετε, αλλά να πάρεις αποφάσεις τον περασμένο Μάρτιο, ήταν εξαιρετικά δύσκολο», δήλωσε, χαρακτηριστικά, στην εφημερίδα του Μιλάνου.

Σύμφωνα με τον Φοντάνα, το μόνο πραγματικό λάθος, ήταν η αποδυνάμωση του δικτύου οικογενειακών γιατρών της περιοχής του και για τον λόγο αυτό, δεσμεύεται να παρουσιάσει σύντομα αναλυτικό σχέδιο για τη στήριξη του έργου τους.