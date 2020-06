Κοινωνία

Στη φυλακή ο 45χρονος που κατηγορείται για βιασμό 13χρονης

Δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα ο 45χρονος, πατέρας δύο παιδιών, που κατηγορείται για τον βιασμό της 13χρονης ανιψιάς της πρώην γυναίκας του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 45χρονος, πατέρας δύο παιδιών, που κατηγορείται για τον βιασμό της 13χρονης ανιψιάς της πρώην γυναίκας του στη Λαμία.

Το μεσημέρι της Τρίτης ολοκληρώθηκε η απολογία του για τα κακουργηματικά αδικήματα του βιασμού ανήλικης και της κατάχρησης σε ασέλγεια. Οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολογώντας και τα ιατροδικαστικά ευρήματα που παραπέμπουν σε ασελγείς πράξεις, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ρήξη παρθενικού υμένα, διέταξαν την προφυλάκιση του κατηγορουμένου μέχρι την διεξαγωγή της δίκης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιγράφεται ότι η 13χρονη φέρει επιπλέον σημάδια στα χέρια που αποδεικνύουν ότι αντιστάθηκε, ενώ ιατροδικαστικά όλα τα ευρήματα φέρεται να συμπίπτουν χρονικά με τα όσα κατήγγειλε η μικρή.

Καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης θα είναι επίσης τα αποτελέσματα των εργαστηρίων για το βιολογικό υλικό που βρέθηκε στην καμπίνα του φορτηγού του 45χρονου, όπου σύμφωνα με το 13χρονο κορίτσι έγιναν όλα όσα καταγγέλλει.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Τετάρτης 3 Ιουνίου, όταν το Νοσοκομείο Λαμίας ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, για κακοποιημένο κορίτσι που είχε προσέλθει στα Επείγοντα με τον πατέρα του και μια θεία του.

Το κοριτσάκι αν και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, μπόρεσε να περιγράψει στους αστυνομικούς τα όσα έζησε στην «καμπίνα» του φορτηγού, όπου την οδήγησε ο 45χρονος εκμεταλλευόμενος τη γνωριμία τους. Εκεί φέρεται να προχώρησε σε ακατανόμαστες πράξεις φτάνοντας μέχρι το βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 45χρονος θα οδηγηθεί στις Φυλακές Τρίπολης.

Πηγή: lamiareport.gr