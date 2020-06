Κοινωνία

Λήξη συναγερμού στη δομή Πολυκάστρου, αρνητικά 350 τεστ για κορονοϊό

Συνεχίζεται ο αυστηρός περιορισμός κυκλοφορίας στη δομή Κρανιδίου. Τι ισχύει για τις δομές Ριτσώνας, Μαλακάσας και Κουτσόχερου.

Αίρεται ο πλήρης περιορισμός κυκλοφορίας στη δομή φιλοξενίας στο Πολύκαστρο Κιλκίς, με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου. Η άρση του περιορισμού έγινε μετά τα αρνητικά αποτελέσματα τεστ σε ύποπτο κρούσμα και σε άλλους 350 διαμένοντες της δομής.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο αυστηρός περιορισμός κυκλοφορίας στη δομή Κρανιδίου μέχρι τις 14 Ιουνίου, ενώ έχουν παραταθεί μέχρι και τις 21 Ιουνίου τα μέτρα κατά της εμφάνισης και διασποράς κορονοϊού στις δομές της Ριτσώνας, της Μαλακάσας, του Κουτσόχερου και στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών.

Σε δημόσια δήλωση που εξέδωσαν σήμερα οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» χαρακτηρίζουν «αδικαιολόγητη» την παράταση περιορισμού κυκλοφορίας μέχρι τις 21 Ιουνίου. Όπως επισημαίνει η Λίζα Παπαδημητρίου, υπεύθυνη συνηγορίας της οργάνωσης στη Λέσβο, η παράταση αυτή «θα μειώσει περαιτέρω την ήδη περιορισμένη πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες και ιατρική περίθαλψη και, στην τρέχουσα φάση της επιδημίας Covid-19, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση από άποψη δημόσιας υγείας». Η ίδια συμπληρώνει ότι «τέτοιου είδους διακρίσεις στιγματίζουν και περιθωριοποιούν τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν τη μεταφορά των ευπαθών ατόμων από τα ΚΥΤ σε ασφαλή καταλύματα.