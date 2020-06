Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: ανησυχητική, αλλά αναμενόμενη η αύξηση των κρουσμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, δήλωσε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα μέτρα προφύλαξης.​