Κοινωνία

Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, το απόγευμα της Τρίτης, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι.

Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και πιο συγκεκριμένα στην οδό Ευβοίας 26.

Στο σημείο επιχειρούν κατάσβεση 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.