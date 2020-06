Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: στο τελικό στάδιο οι έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 34χρονη δεν έχει αναγνωρίσει μέχρι στιγμής κάποια από τις υπόπτους, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τον συνδυασμό των στοιχείων που έχουν συγκεντρώθεί.​