Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τις ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την ψηφιοποίηση δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων, που αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εκσυγχρονισμού, διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, παρουσίασαν σήμερα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης οι ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η δυνατότητα online έκδοσης των πράξεων, η οποία ενεργοποιείται σταδιακά από σήμερα μέσω της κεντρικής πύλης gov.gr, θα εξαλείψει την ανάγκη για 6,6 εκατομμύρια επισκέψεις σε Δημαρχεία και ΚΕΠ κάθε χρόνο. Παράλληλα, ενοποιούνται τα πιστοποιητικά που εκδίδουν δημοτικές υπηρεσίες και οι βεβαιώσεις που παρέχει η ηλεκτρονική πύλη «Ερμής», θέτοντας τέλος στην άτυπη διάκριση μεταξύ των δύο τύπων εγγράφων, η οποία προκαλούσε προβλήματα στους πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την όλη διαδικασία ως πολύ σημαντική τομή που θα αναβαθμίσει την ασφάλεια των πιστοποιητικών, καθώς προβλέπει ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό αριθμό, κωδικό με τη μορφή μωσαϊκού (QR code) και μηχανισμό επαλήθευσης. «Αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι μέσα από αυτήν τη Διυπουργική συνεργασία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί με την συνεχή συνεργασία του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργείου να βελτιώνει έμπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών», τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε:

«Η σημερινή ημέρα έχει πολύ ενδιαφέρον για εμένα και σίγουρα για τον Λεωνίδα (Χριστόπουλο) αν θυμηθούμε λίγο τις εποχές μας από το Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης και τις μεγάλες παρεμβάσεις που κάναμε τότε για να μπορούμε να εκδίδουμε πιστοποιητικά Δημοτολογικών και Ληξιαρχικών πράξεων με μεγαλύτερη ταχύτητα από τα ΚΕΠ.

Σήμερα αυτό το οποίο ετοιμαζόμαστε να ανακοινώσουμε είναι την έναρξη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών πια για έκδοση δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων. Είναι πάρα πολλά τα πιστοποιητικά τα οποία αναζητούνται σε καθημερινή βάση από δήμους και ληξιαρχεία. Αν είναι σωστή η ενημέρωση μου, υπουργέ, είναι σχεδόν 7 - 6,6 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως σε δήμους και σε ΚΕΠ, που θα μπορούν πλέον να αποφευχθούν, διότι όλες αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται πλέον online. Και βέβαια και τα ληξιαρχικά και τα δημοτολογικά πιστοποιητικά θα έχουν πλέον ψηφιακή σφραγίδα και μοναδικό κωδικό και QR CΟDE και μηχανισμό επαλήθευσης.

Ξεκινάμε με τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας για να ακολουθήσουν ελπίζω πολύ σύντομα και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά, εγγυτέρων συγγενών, ληξιαρχικές πράξεις γάμου, συμφώνου συμβίωσης, γέννησης και θανάτου. Και, βέβαια, θα ήθελα να μου μιλήσετε και να μου παρουσιάσετε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για το πώς θα λειτουργήσει το ψηφιακό αποθετήριο, στο οποίο ο κάθε ‘Ελληνας πολίτης θα μπορεί πια να βρίσκει τα αιτήματα τα οποία έχει υποβάλει προς την Δημόσια Διοίκηση.

Θέλω να συγχαρώ και το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών για την άψογη συνεργασία τους για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες αυτή την πολύ σημαντική υπηρεσία καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ένα από τα τέσσερα σημαντικά μητρώα, το μητρώο πολιτών. Νομίζω ότι αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι μέσα από αυτήν τη Διυπουργική συνεργασία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί με την συνεχή συνεργασία του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργείου να βελτιώνει έμπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών.

Φαντάζομαι υπουργέ μου, υπουργοί μου, θα δούμε τώρα στην πράξη πώς δουλεύει αυτή η υπηρεσία. Δεν ξέρω αν έχετε πρόθεση να εκδώσετε κανένα πιστοποιητικό δικό μου, αλλά για να δω τι έχετε επιφυλάξει ως έκπληξη στην παρουσίαση».

Η ψηφιοποίηση δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων θα εκτυλιχθεί σε τρεις φάσεις, ανά δέκα ημέρες, και θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης, καλύπτοντας πλήρως τις περιορισμένες υπηρεσίες που παρέχει σήμερα ο «Ερμής». Στη δεύτερη φάση θα ενταχθεί στο gov.gr η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης. Στην τρίτη φάση θα ενσωματωθούν στην e-πύλη το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Η απόφαση για μεταφορά δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων στο gov.gr σηματοδοτεί, από σήμερα, τη δημιουργία της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη, όπου θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά κάθε αιτούντα. Δρομολογείται δε η ψηφιοποίηση και άλλων εγγράφων, όπως οι άδειες γάμου (θρησκευτικού και πολιτικού) και βάπτισης, σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις. Το gov.gr ήδη προσφέρει περισσότερες από 530 υπηρεσίες, ανάμεσά τους τη δυνατότητα έκδοσης υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι «δώσαμε αμέσως τη δυνατότητα πρόσβασης στο Μητρώο Πολιτών από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Δημοσίου κι έτσι κατέστη δυνατό το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο μητρώο πολιτών, δηλαδή η οικογενειακή κατάσταση, βάπτιση, γέννηση, γάμος,θάνατος, οικογενειακή μερίδα, τόπος κατοικίας, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά να μπορούν να είναι στη διάθεση των υπολοίπων φορέων του Δημοσίου και του Κέντρου διαλειτουργικότητας». Ανέφερε δε χαρακτηριστικά ότι «μόνο το κόστος για τα πιστοποιητικά που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση είναι 1 εκατομμύριο ευρώ για το ελληνικό δημόσιο». Επίσης, πρόσθεσε ότι «είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε σε 10 περίπου ημέρες την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, που ετοιμάζεται η διασύνδεση των προξενείων όλου του κόσμου με το μητρώο των πολιτών, ώστε οι ομογενείς να μην ταλαιπωρούνται και να καταχωρούνται από το εξωτερικό τα βασικά γεγονότα ζωής που είναι μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε και ανέπτυξε στον Πρωθυπουργό όλες τις διαδικασίες της νέας ψηφιακής παροχής προς τους πολίτες, που, όπως ανέφερε, είναι προϊόν καλής συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, εξέδωσε σε πραγματικό χρόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τρόπο με τον οποίο οι νέες υπηρεσίες που προσφέρονται βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για Θέματα Αυτοδιοίκησης και Εκλογών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.