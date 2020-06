Κοινωνία

Ξεκινά ο “Μεγάλος Περίπατος” στην Αθήνα

Ανοιχτό για όλους το κέντρο της Πρωτεύουσας…

Από την Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στο σύνολο της και την Ηρώδου Αττικού, ξεκινά μεθαύριο Πέμπτη, πιλοτικά, ο « Μεγάλος Περίπατος» και δημιουργούνται οι πρώτες ζώνες προτεραιότητας για πεζούς και ποδήλατα.

Αξιοποιώντας ο δήμος Αθηναίων το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος πραγματοποίησε τις διαγραμμίσεις χωροθέτησης σε αυτές τις κεντρικές οδούς. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του, το κέντρο της Αθήνας θα παραμένει ανοιχτό για όλους και η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζεται με ασφάλεια, σε συγκεκριμένα σημεία.

Ειδικότερα, στους δύο αυτούς δρόμους, από την Πέμπτη και μετά θα μπορούν να κυκλοφορούν, μέσα μαζικής μεταφοράς, οχήματα ατόμων με αναπηρία, τροφοδοσίας, έκτακτης ανάγκης, Οργανισμών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας, μονίμων κατοίκων, ταξί, ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς κ.α.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, η συνέχεια των παρεμβάσεων θα γίνει στην Πλατεία Συντάγματος και την οδό Πανεπιστημίου από το πρωί της Κυριακής 14 Ιουνίου ενώ οι αντίστοιχες παρεμβάσεις στο εμπορικό τρίγωνο - ιστορικό κέντρο θα αρχίσουν να ισχύουν από τις αρχές Ιουλίου.

Στην ανακοίνωση του δήμου, υπογραμμίζεται ότι «ο πιλοτικός χαρακτήρας των ρυθμίσεων δίνει την δυνατότητα το επόμενο διάστημα να γίνουν όποιες αλλαγές κριθούν σκόπιμες προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι το αρτιότερο τόσο για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους όσο και για τους επισκέπτες της πόλης. Η εξέλιξη όλων των αλλαγών θα είναι σταδιακή ώστε οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι αλλά και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας να απολαμβάνουν τις σημαντικές βελτιώσεις που φέρνει στη ζωή τους ο Μεγάλος Περίπατος αλλά και να εξοικειώνονται με τον καλύτερο τρόπο στις παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί. Για τον λόγο αυτό άλλωστε το πρώτο διάστημα της εφαρμογής των πιλοτικών ρυθμίσεων η Δημοτική Αστυνομία θα προχωρά σε συστάσεις και οδηγίες στους οδηγούς».