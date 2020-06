Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Πότε οι ασθενείς με κορονοϊό είναι περισσότερο μολυσματικοί

Τι δείχνουν οι μελέτες που επικαλείται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας...

Μελέτες δείχνουν ότι τα άτομα με τον νέο κορονοϊό είναι πιο μολυσματικά ακριβώς στο σημείο που πρωτοαρχίζουν να αισθάνονται αδιαθεσία, ανέφεραν σήμερα οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Αυτό το χαρακτηριστικό κατέστησε τόσο δύσκολο τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού που προκαλεί την νόσο Covid-19, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μέσω σχολαστικών τεστ και κοινωνικής αποστασιοποίησης, τόνισαν.

«Φαίνεται από πολύ περιορισμένες πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή ότι άτομα έχουν υψηλότερο ιικό φορτίο στο σώμα τους κατά τη στιγμή που αναπτύσσουν συμπτώματα, οπότε πολύ νωρίς», δήλωσε η Μαρία βαν Κέρκοβ, τεχνική επικεφαλής της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού στον ΠΟΥ, σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε ζωντανά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προκαταρκτικές μελέτες από τη Γερμανία και τις ΗΠΑ δείχνουν ότι τα άτομα με ήπια συμπτώματα μπορεί να είναι μολυσματικά έως και 8-9 ημέρες και «μπορεί να διαρκεί πολύ περισσότερο για άτομα που είναι πιο σοβαρά άρρωστα», επισήμανε.

Σήμερα, εξάλλου, λοιμωξιολόγοι αντέκρουσαν τη χθεσινή δήλωση της επιδημιολόγου του Οργανισμού ότι η μετάδοση της Covid-19 από ασυμπτωματικούς φορείς είναι «πολύ σπάνια», προειδοποιώντας ότι η οδηγία αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα για κυβερνήσεις που καταβάλλουν προσπάθειες για την άρση των μέτρων του lockdown.

Η βαν Κέρκοβ, επικαλούμενη μελέτες μοντελοποίησης ασθενειών, διευκρίνισε σήμερα ότι μερικοί άνθρωποι δεν εμφανίζουν συμπτώματα, αλλά μπορούν ακόμα να μολύνουν άλλους: «Ορισμένες εκτιμήσεις περίπου 40% μεταδόσεων μπορεί να οφείλονται σε ασυμπτωματικές (περιπτώσεις), αλλά αυτές προέρχονται από μοντέλα. Επομένως, δεν το συμπεριέλαβα στην απάντησή μου χθες, αλλά ήθελα να βεβαιωθώ ότι το έκανα σαφές».

Ο Δρ. Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του προγράμματος αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, τόνισε πως δήλωσε ότι ο νέος κορονοϊός καταλήγει στην άνω αναπνευστική οδό, καθιστώντας ευκολότερη τη μετάδοση από σταγονίδια από ό,τι σχετικοί ιοί όπως το SARS ή το MERS, που βρίσκονται στην κατώτερη αναπνευστική οδό:

«Τώρα καθώς κοιτάζουμε την Covid-19, έχουμε ένα μολυσματικό παθογόνο που βρίσκεται στην άνω αναπνευστική οδό για τον οποίο τα ιικά φορτία κορυφώνονται τη στιγμή που μόλις αρχίζεις να αρρωσταίνεις. Aυτό σημαίνει ότι μπορείτε να είστε στο εστιατόριο να αισθάνεστε εντελώς καλά και να αρχίζετε να ανεβάζετε πυρετό, αισθάνεστε εντάξει, δεν σκεφτήκατε να μείνετε σπίτι, αλλά αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία το ιικό φορτίο σας θα μπορούσε να είναι αρκετά υψηλό».

Ο Ράιαν πρόσθεσε: «Και επειδή η ασθένεια μπορεί να εξαπλωθεί εκείνη τη στιγμή, οφείλεται ότι η ασθένεια είναι τόσο μεταδοτική, γι 'αυτό εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο με τόσο ανεξέλεγκτο τρόπο, επειδή είναι δύσκολο να σταματήσει αυτός ο ιός».

Ωστόσο, ορισμένες χώρες έχουν δείξει ότι η μετάδοση μπορεί να μειωθεί σε «αποδεκτό επίπεδο ή ακόμη και σε μηδενικό επίπεδο», όπως απέδειξε πρόσφατα η Νέα Ζηλανδία, συμπλήρωσε ο Ράιαν