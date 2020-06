Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: αύξηση του αριθμού των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός θυμάτων από τη 2α Ιουνίου...

Ο απολογισμός των νεκρών στη Γαλλία από τον κορονοϊό αυξήθηκε κατά 87, ή 0,3%, και ανέρχεται πλέον σε 29.296. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ημερήσιο αριθμό θυμάτων από τη 2α Ιουνίου, ωστόσο παραμένει κάτω του ορίου των 100 για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου Covid-19 αυξήθηκε κατά 403, ή 0,3%, υψηλότερος από τα 211 χθες Δευτέρα και 343 την Κυριακή, όμως παραμένει κάτω των 500 και πλέον που καταγράφηκαν από την Πέμπτη έως το Σάββατο. Συνολικά, η χώρα καταμετρά 154.591 κρούσματα.