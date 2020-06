Κόσμος

Πέθανε ο Πιερ Ενκουρουνζίζα

Επταήμερο εθνικό πένθος στο Μπουρούντι για τον θάνατο του Πιερ Ενκουρουνζίζα.

Ο πρόεδρος του Μπουρούντι Πιερ Ενκουρουνζίζα, στα πενήντα πέντε του χρόνια, πέθανε χθες από «καρδιακή ανακοπή», ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

«Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μπουρούντι ανακοινώνει με μεγάλη θλίψη στους πολίτες της χώρας και στη διεθνή κοινότητα τον απροσδόκητο θάνατο του Πιερ Ενκουρουνζίζα, προέδρου της Δημοκρατίας του Μπουρούντι, στο νοσοκομείο Cinquantenaire στο Καρούζι (κεντροανατολικά) από καρδιακή ανακοπή», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σε αυτή περιγράφονται οι τελευταίες μέρες του προέδρου: αφού παρακολούθησε έναν αγώνα βόλεϊ το Σάββατο 6 Ιουνίου, ένιωσε αδιαθεσία τη νύχτα της 6ης προς 7ης και «διακομίστηκε γρήγορα στο νοσοκομείο». «Την Κυριακή, η υγεία του βελτιώθηκε και μίλησε με τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του». «Προς μεγάλη έκπληξη» όλων, το πρωί της Δευτέρας 8ης Ιουνίου 2020, η κατάσταση της υγείας του ξαφνικά επιδεινώθηκε όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή.

«Παρά την εντατική, συνεχή και κατάλληλη θεραπεία, η ιατρική ομάδα δεν μπόρεσε να επαναφέρει τον ασθενή στη ζωή» και παρά τις προσπάθειές της επί «αρκετές ώρες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο 55χρονος Ενκουρουνζίζα προήδρευε της χώρας, μιας από τις φτωχότερες του πλανήτη, από το 2005.

Στις 20 Μαΐου, ο διάδοχός του, ο στρατηγός Εβαρίστε Ενταγισιμίγιε εξελέγη για να τον αντικαταστήσει ως αρχηγός του κράτους, καθώς ο Ενκουρουνζίζα είχε αποφασίσει να μην θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή. Η θητεία του επρόκειτο να λήξει τον Αύγουστο.

Σήμερα ο Ενταγισιμίγιε δεσμεύτηκε να συνεχίσει το έργο του Ενκουρουνζίζα.

Το Μπουρούντι βυθίστηκε στην κρίση αφότου ο Ενκουρουνζίνα ανακοίνωσε, τον Απρίλιο του 2015, ότι θα διεκδικούσε μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία. Επανεξελέγη τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Στις ταραχές που ακολούθησαν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι και εκτοπίστηκαν περισσότεροι από 400.000, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Οι προεδρικές εκλογές της 20ής Μαΐου πραγματοποιήθηκαν παρά την επιδημία του νέου κορονοϊού: χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε προεκλογικές εκστρατείες και την ημέρα των εκλογών οι ψηφοφόροι συνωστίζονταν σε ουρές αναμονής, χωρίς κανένα πραγματικό προληπτικό μέτρο.

Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο αν η καρδιακή ανακοπή που ήταν η αιτία θανάτου του Ενκουρουνζίζα συνδέεται με ενδεχόμενη μόλυνσή του με τον ιό της Covid-19. Η σύζυγος του Ενκουρουνζίζα εισήχθη πρόσφατα σε νοσοκομείο του Ναϊρόμπι για θεραπεία, με πηγές στην πρωτεύουσα Μπουτζουμπούρα να ισχυρίζονται ότι είχε προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.