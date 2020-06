Τοπικά Νέα

Πυροβόλησαν και σκότωσαν αρκούδα

Φρίκη και οργή προκαλεί η είδηση ότι μία αρκούδα βρέθηκε νεκρή από σφαίρες στα γαλλικά Πυρηναία. Η κυβέρνηση θα υποβάλλει μηνύσεις.

Μια αρκούδα σκοτώθηκε από πυρά στα γαλλικά Πυρηναία, δήλωσε σήμερα η υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορνέ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα υποβάλει μηνύσεις.

Οι γαλλικές αρχές έχουν επαναφέρει αρκούδες στην οροσειρά των Πυρηναίων στα σύνορα με την Ισπανία, αλλά ντόπιοι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται έντονα, λέγοντας ότι οι αρκούδες επιτίθενται στα κοπάδια τους.

«Μια αρκούδα βρέθηκε σήμερα στην περιοχή Αριέζ, σκοτωμένη από σφαίρες. Οι αρκούδες είναι ένα προστατευόμενο είδος, αυτή είναι μια παράνομη και βαθύτατα κατακριτέα ενέργεια. Το κράτος θα υποβάλει μηνύσεις», δήλωσε η Μπορνέ με ανάρτηση της στο twitter, μαζί με μια φωτογραφία της νεκρής αρκούδας.

Τον Οκτώβριο του 2018, η Γαλλία μετέφερε αεροπορικώς δύο αρκούδες από τη Σλοβενία στα Πυρηναία για να αποφύγει οδοφράγματα που είχαν στήσει σε ορεινά περάσματα 150 αγρότες - με κάποιους να φέρουν τουφέκια - αποφασισμένοι να αποτρέψουν την επαναφορά.

Οι ειδικοί της άγριας ζωής εκτιμούν ότι 43 αρκούδες ζουν στα Πυρηναία. Αρκούδες από τη Σλοβενία μεταφέρθηκαν για πρώτη φορά στη Γαλλία τη δεκαετία του 1990, αφού όλοι οι κυνηγοί εξαφάνισαν τον γηγενή πληθυσμό.