Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Είμαστε ήδη κάτω από την επιρροή του τετραγώνου του Ήλιου από τους Διδύμους με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς, το οποίο πραγματοποιείται με ακρίβεια αύριο.

ΚΡΙΟΣ: Όμορφες, γεμάτες αγάπη, μοίρασμα και ευκαιρίες για πολλές αγκαλιές είναι για εσένα αυτές οι μέρες με τον Ήλιο σε όψη με τον Ποσειδώνα. Θα εκφραστείς άφοβα και θα νιώσεις ότι οι άλλοι πραγματικά σε καταλαβαίνουν. Το ότι θα το νιώσεις βέβαια, δε σημαίνει ότι όντως θα σε έχουν καταλάβει κιόλας, αφού ναι μεν αυτοί οι δύο είναι σε όψη, αλλά σε δύσκολη... Το σημαντικό είναι ότι η αύρα και οι κινήσεις σου μπορούν εύκολα να μαρτυρήσουν τα συναισθήματα σου, πράγμα που απ’ την άλλη μπορεί να προδώσει και το ενδιαφέρον σου για κάποιον που φαίνεται πως σου έχει κεντρίσει την προσοχή.

ΤΑΥΡΟΣ: Αυτές εδώ τις μέρες με το τετράγωνο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα ο αυθορμητισμός που νιώθεις κι όλη αυτή η ευαισθησία, αν δεν είσαι φύσει ψύχραιμος, μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις και αντιδράσεις κυρίως στα αισθηματικά σου, αλλά και στις σχέσεις σου στη δουλειά. Δε θέλω να σου κόψω τον ενθουσιασμό, απλά να θυμάσαι ότι οι πιθανότητες ευνοούν το ενδεχόμενο να ξεφύγεις, δηλαδή να χάσεις κάπου τον έλεγχο. Μήπως όμως αυτό είναι που έχεις ανάγκη;

ΔΙΔΥΜΟΙ: Όπως λέει ο σοφός λαός ο βήχας και ο έρωτας δεν κρύβονται και όσο κι αν βήχεις για να μας αποπροσανατολίσεις πάλι ερωτευμένος δείχνεις αυτές εδώ τις μέρες. Αν λοιπόν μπορείς να το ζήσεις, ζήσε το, αλλιώς φρόντισε να διοχετεύσεις όλη αυτή την ενέργεια στη δουλειά σου, γιατί μπορεί να έχεις μία πραγματικά δημιουργική μέρα και να δεις άμεσα την αναγνώριση στα πρόσωπα προϊστάμενων ή πελατών. Να επισημάνω βέβαια πως όταν λέω έρωτα εννοώ τον πόθο για κάποιον ή κάτι, έτσι με την ευρύτερη έννοια…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Καλές θα είναι για εσένα αυτές εδώ οι μέρες, αρκεί να είσαι λίγο πιο υποψιασμένος, ειδικά αν έχεις λερωμένη τη φωλιά σου ή έχεις πράγματα που θέλεις να μείνουν μυστικά, γιατί μπορεί να καρφωθείς από μόνος σου. Γενικότερα θα πρέπει να είσαι προσεκτικός, αφού όση καλή διάθεση κι αν υπάρχει στις συζητήσεις που θα κάνεις είναι πολύ εύκολο κάποια πράγματα να παρερμηνευθούν και να προκύψουν παρεξηγήσεις εκεί που δεν το περιμένεις. Προσοχή στην οδήγηση και σε ενδεχόμενους τραυματισμούς.

ΛΕΩΝ: Παρόλο που αυτές εδώ οι μέρες ευνοούν τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων, είναι αρκετά επισφαλές όταν αυτές οι συζητήσεις πρόκειται να οδηγήσουν σε τελικές συμφωνίες που έχουν ένα είδος δέσμευσης. Αρκέσου λοιπόν στο να μαζέψεις πληροφορίες ή ιδέες για το πως θα προχωρήσεις στο επόμενο βήμα, χωρίς να υποσχεθείς τίποτα και σε κανέναν. Αν παρ' όλα αυτά οφείλεις να απαντήσεις άμεσα σε προτάσεις που σου γίνονται, να είσαι προσεκτικός και να τις εξετάσεις από κάθε πιθανή άποψη ηθικού ή νομικού χαρακτήρα, αν δε θέλεις να βρεθείς μπλεγμένος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Προσπάθησε να μείνεις προσγειωμένος και να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα αυτές εδώ τις μέρες, όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να σου χαϊδέψουν τα αυτιά και ενδεχομένως να σου δώσουν υποσχέσεις που ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι θέλουν να τις τηρήσουν, δύσκολα θα τα καταφέρουν στο τέλος. Ειδικά στα ερωτικά σου προσπάθησε να μείνεις στο παρόν και στο κατά πόσο νιώθεις ευτυχισμένος, χωρίς να σκέφτεσαι το αύριο και ίσως το επόμενο βήμα στη σχέση σου.

ΖΥΓΟΣ: Μια ζωή την έχουμε και καλά κάνεις και προσπαθείς να περάσεις καλά, να ξοδέψεις και κανένα φράγκο παραπάνω, αλλά επειδή μέχρι να μπει το επίδομα αδείας έχουμε ακόμα πολλές μέρες, κοίταξε να σου μείνει και τίποτα. Ακολουθεί η γνωστή συμβουλή που λέει ότι τις μέρες που σε πιάνει αυτή η μανία να ξοδέψεις ξεκίνα να πληρώνεις λογαριασμούς, εφορίες, τράπεζες κλπ. Πάντως, για να μη νομίζεις ότι θέλω να σου πάω κόντρα, θα σου πω ότι οι μέρες που ακολουθούν είναι πολύ θετικές για να το ρίξεις έξω, αρκεί να αποφύγεις τις υπερβολές και ειδικά αν το τσούζεις λίγο παραπάνω.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Όσο και να σε παρακαλάμε να χαλαρώσεις και να ζήσεις τη ζωή σου πιο αυθόρμητα, το έχεις στο αίμα σου να προσπαθείς να ελέγξεις τα πράγματα. Αυτό οι μέρες όμως είναι από εκείνες που και το σύμπαν αντιδρά κι ενώ εσύ αποφασίζεις να πας βόρεια, έχεις πάνω σου τη μόνη χαλασμένη πυξίδα στον κόσμο που σε στέλνει στο νότο. Μην αγχώνεσαι όμως! Το πολύ-πολύ να ανακαλύψεις ότι και στο νότο υπάρχει ζωή, που μάλιστα μπορεί να ξεπερνάει τις προσδοκίες σου... Αρκεί να είσαι κι εσύ λίγο πιο θετικός στις εκπλήξεις!

ΤΟΞΟΤΗΣ:“Προκαλείς, σου το λέω προκαλείς…”, Μιχάλης Ρακιντζής, 1990. Μόνο που θέλω να σου τραγουδήσω και το παρακάτω, αυτό που λέει "κι από φίλο αν στριμωχτείς σε καμιά γωνιά, μην εκπλαγείς". Μπορεί να μην είναι φίλος, μπορεί να είναι ο σύντροφος σου ή και κάποιος συνεργάτης σου. Η παγίδα σε αυτό που λέω είναι ότι το στρίμωγμα μπορεί να σου αρέσει, μπορεί και όχι. Μπορεί να είναι για καλό, αλλά μπορεί να θέλει να ξεσπάσει και τα νεύρα του πάνω σου, που λέει ο λόγος…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου για να ανταποκρίνεσαι και στις επαγγελματικές και στις οικογενειακές σου υποχρεώσεις, γιατί για σένα οι δύο αυτοί τομείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στον έναν, τα προβλήματα βγαίνουν και στον άλλο. Ωστόσο, καλό θα είναι να τα ξεχωρίσεις λίγο στο κεφάλι σου, γιατί αυτές τις μέρες μια ενδεχόμενη έκπληξη ή μια αναστάτωση, πιθανότατα στο σπίτι, μπορεί να ταράξει τα νερά στη δουλειά (ή και το ανάποδο). Όπως και να έχει προσπάθησε αν στον ένα τομέα δεν μπορείς να αποφύγεις το τρέξιμο, στον άλλον να παίρνεις ανάσες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Σκέψου ανατρεπτικά, σκέψου διαφορετικά και θα καταλάβεις ότι η χαρά κρύβεται και σε καταστάσεις που μέχρι σήμερα δεν πίστευες. Ανέλυσε τα δεδομένα που έχουν προκύψει στη ζωή σου το τελευταίο διάστημα και θα δεις ότι τι είναι καλό, τι κακό, τι σωστό και τι λάθος είναι πολύ σχετικά και δεν εξαρτώνται πάντα από το πως μπορεί να αντιμετώπιζαν όλοι οι υπόλοιποι τις ίδιες καταστάσεις. Αν χάνουμε τον εαυτό μας στο σύνολο, θα είμαστε χαρούμενοι όταν είναι οι άλλοι κι αυτό ξέρεις ότι δεν μπορεί να συμβαίνει.

ΙΧΘΥΕΣ: Αυτές τις μέρες φαίνεται ότι κάποια θεματάκια υγείας δικά σου ή των αγαπημένων σου προσώπων μπορεί να σε ταλαιπωρήσουν και να σε κρατήσουν στο σπίτι. Από την άλλη όμως μπορεί να επιλέξεις από μόνος σου να περάσεις χρόνο με τους αγαπημένους σου, ενώ αν δεν τα κατάφερες στην καραντίνα, είναι ευκαιρία τώρα να ασχοληθείς με το σπίτι σου ή τη διαρρύθμιση του μπαλκονιού σου, στο οποίο αναμένεται να περάσεις πολλά βράδια του φετινού καλοκαιριού...

Πηγή: Astrologos.gr