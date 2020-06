Πολιτική

Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Με παρέμβαση του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων η σημερινή ψηφοφορία του νομοσχεδίου.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου για την Αναβάθμιση του Σχολείου, στην οποία θα παρέμβει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρχηγοί των κομμάτων.

Μετά τη χθεσινή συζήτηση “επί της αρχής” του νομοσχεδίου, που επιφέρει αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το μεσημέρι θα διεξαχθεί συζήτηση “επί των άρθρων” και - αργότερα σήμερα - η ψήφιση του νομοσχεδίου.

Ονομαστική ψηφοφορία, επί της αρχής και επί ορισμένων άρθρων, έχει ζητήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.