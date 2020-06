Πολιτική

Επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής είχε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο επικοινώνησε το βράδυ η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής να συμμετάσχει στην ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη στα Κράουν Χάιτς του Μπρούκλιν, στο πλευρό του προέδρου της Δημοτικής Περιφέρειας του Μπρούκλιν, Έρικ Λιρόι Άνταμς, και του ομογενούς γερουσιαστή της 22ης Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Ανδρέα Γουνάρδη.

Η πορεία είχε διοργανωθεί τόσο για τη δολοφονία της 26χρονης τεχνικού του ιατρικού κλάδου για έκτακτα περιστατικά, Μπριόνα Τέιλορ, όταν τον προηγούμενο Μάρτιο αστυνομικοί εισέβαλαν παράνομα στο διαμέρισμά της στην πόλη Λούισβιλ της Πολιτείας του Κεντάκι όσο και για τη δολοφονία του 47χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς στις 25 Μαΐου στη Μινεάπολη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της συμβολής του Αρχιεπισκόπου για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στην καταδίκη του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Με ανάρτησή της στο twitter, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έκανε λόγο για την επικοινωνία της με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ενώ παράλληλα επισήμανε την υπεύθυνη στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.