Κόσμος

Κορονοϊός: οι ΗΠΑ καταγράφουν περί τα 20.000 κρούσματα την ημέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί σχεδόν δύο εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης...

Η ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός στοίχισε τη ζωή σε ακόμη 819 ανθρώπους σε 24 ώρες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση ως τις 20:30 χθες Τρίτη (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας) του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας έφθασε έτσι τους 111.750 νεκρούς, ενώ στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί σχεδόν δύο εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει η σχολή ιατρικής της Βαλτιμόρης, τα οποία ανανεώνονται συνεχώς. Σε απόλυτους αριθμούς, η χώρα συνεχίζει να είναι αυτή που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, τόσο ως προς τον αριθμό των νεκρών, όσο και ως προς αυτόν των μολύνσεων. Περίπου 518.000 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ημερήσιοι απολογισμοί τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνούν τους 1.000 νεκρούς. Οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 είχαν φθάσει στην κορύφωσή τους, είχαν ξεπεράσει τους 3.000 μέσα σε 24 ώρες, περί τα μέσα του Απριλίου. Ωστόσο, η χώρα συνεχίζει να καταγράφει περί τα 20.000 κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό την ημέρα και δυσκολεύεται να κατέβει από αυτό το επίπεδο.

Λιγότερο αστικοποιημένες περιοχές, μεσοδυτικές, νότιες και δυτικές πολιτείες, έχουν εν μέρει πάρει πλέον τη σκυτάλη σε όρους νέων μολύνσεων από τις πέντε πολιτείες των βορειοανατολικών ΗΠΑ που αποτέλεσαν αρχικά το επίκεντρο της πανδημίας και θρηνούν περίπου τους μισούς θανάτους, από το Νιού Τζέρσι ως τη Μασαχουσέτη, με τη Νέα Υόρκη στη μέση.

Κατά τον μέσο όρο ένδεκα επιδημιολογικών μοντέλων όπως τον υπολόγισαν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 αναμένεται να ανέρχεται σε περίπου 130.000 την 4η Ιουλίου, την ημέρα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ.