Εξετάζει τον Ολλανδό μπακ Φαν Ριν ο Παναθηναϊκός

Ένα από τα βασικά κενά που καλείται να καλύψει ο Τσάβι Ρόκα στο «πράσινο» ρόστερ, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, είναι η θέση του δεξιού μπακ, δεδομένου ότι σε λίγες εβδομάδες θα αποτελέσουν παρελθόν από το «τριφύλλι» και οι τρεις δεξιοί οπισθοφύλακές του (Γιόχανσον, Αποστολάκης, Βαγιαννίδης).

Τις τελευταίες 15 μέρες, ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει να «γεμίσει» τη λίστα των υποψηφίων με περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει από την αγορά των «ελεύθερων». Σύμφωνα με πληροφορίες του «Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων», ένα από τα ονόματα που έχει «τσεκάρει» ο 46χρονος τεχνικός διευθυντής, είναι αυτό του Ολλανδού Ρικάρντο Φαν Ριν, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Χέρενφεν.

Ο 8 φορές διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας δεξιός μπακ, έχει προταθεί εδώ και λίγες ημέρες στον Παναθηναϊκό και η περίπτωσή του εξετάζεται από τους «πράσινους». Ο 29χρονος Φαν Ριν, ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άγιαξ, όπου μέτρησε 163 συμμετοχές (6 γκολ, 13 ασίστ) στην τετραετία 2012-2016, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Μπριζ (πήρε μεταγραφή το 2016, αντί 1,8 εκατ. ευρώ, έχοντας 3 γκολ, 4 ασίστ σε 28 αγώνες), Αλκμάαρ (2017-19, 33 ματς, 1 γκολ, 1 ασίστ) και Χιρενφέιν (27 ματς, 1 ασίστ φέτος).

Ο Ολλανδός μπακ έχει δεχθεί προσέγγιση και από την Ντεν Χάαγκ, όμως έχει ως πρώτη επιλογή του το εξωτερικό, με τους συμπατριώτες του, ο Παναθηναϊκός είναι μία απ’ τις ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί.

Ξεπέρασε επτά «μνηστήρες»

Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο με τον Παναθηναϊκό από το βράδυ της Κυριακής (07/06), με τους «πράσινους» να κερδίζουν στη... μάχη συνολικά 7 ομάδες, που είχαν ενδιαφερθεί για τον Ισπανό εξτρέμ.

Συγκεκριμένα, επαφές με τον ατζέντη του Αϊτόρ είχαν κάνει το τελευταίο δίμηνο, ο ΠΑΟΚ (παρότι δεν το επιβεβαιώνουν οι περσινοί νταμπλούχοι), η Σαραγόσα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η Φερεντσβάρος και οι τουρκικές Μπεσίκτας, Τραμπζονσπόρ, Σίβασπορ, όμως ο ίδιος επέλεξε να πει το «ναι» στο «τριφύλλι» για τα επόμενα τρία χρόνια (με συνολικές απολαβές 1,2 εκατ. Ευρώ), έχοντας «ψηθεί» από τον Τσάβι Ρόκα για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα έχει στην ομάδα.