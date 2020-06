Πολιτισμός

Σε δημοπρασία οι τελευταίες φωτογραφίες του Τζον Λένον με τον δολοφόνο του (εικόνες)

Τα αρνητικά των ιστορικών αυτών ντοκουμέντων βγήκαν σε δημοπρασία, με αφορμή την 40ή επέτειο από τη δολοφονία του.

Ο Πολ Γκόρες (Paul Goresh) ήταν μόλις 21 ετών, όταν δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον.

Στις 8 Δεκεμβρίου του 1980 ο τότε νεαρός βρισκόταν έξω από το διαμέρισμα στο Μανχάταν, όπου ζούσαν ο Τζον Λένον με την Γιόκο Όνο και τον 5χρονο γιο τους.

Ένας φίλος του τον περίμενε στο πεζοδρόμιο, ώστε μαζί με άλλους θαυμαστές των Beatles, περίμεναν να δουν το ίνδαλμά τους να φεύγει από το σπίτι.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τζον Λένον έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

Ο νεαρός κατάφερε να πάρει σχεδόν δέκα φωτογραφίες, των πέντε εκ των οποίων τα αρνητικά υπάρχουν ακόμα. Αυτά τώρα, τα μοναδικά αρνητικά από τις τελευταίες φωτογραφίες του Τζον Λένον βγαίνουν σε δημοπρασία στο ebay.

Η πιο σημαντική φωτογραφία είναι αυτή στην οποία φαίνεται ο δολοφόνος του Λένον, όταν εκείνος του υπογράφει το άλμπουμ.

Ο Λένον έπεσε νεκρός από τα πυρά του Τσάπμαν, επιστρέφοντας από ηχογράφηση που έκανε με την Γιόκο Όνο στο Μανχάταν.

Η φωτογραφία των δύο ήταν στα πρωτοσέλιδα όλου του Τύπου τότε, ενώ μεταξύ των σπάνιων εικόνων βρίσκεται και αυτά στην οποία φαίνεται ο Τζον Λένον να υπογράφει και αυτόγραφο στο δολοφόνο του.

Το κάθε αρνητικό δημοπρατείται ξεχωριστά, μαζί και η κάμερα με την οποία τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, μία Minolta 35mm.

Τον ερχόμενο Δεκέμβρη, στις 8, κλείνουν 40 χρόνια από τη δολοφονία του Τζον Λένον.