ΗΠΑ: Έφεδροι της Εθνοφρουράς μολύνθηκαν από κορονοϊό στις διαδηλώσεις για τον Φλόιντ

Φόβοι αναζωπύρωσης της πανδημίας εξαιτίας των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας.

Έφεδροι της Εθνοφρουράς διαγνώστηκε ότι προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό μετά την ανάπτυξή τους απέναντι σε διαδηλωτές στις ΗΠΑ, κάτι που εντείνει τους φόβους για την αναζωπύρωση της πανδημίας εξαιτίας των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας σε όλη τη χώρα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε τεστ θετικά στην COVID-19 στις τάξεις της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον», ενημέρωσε χθες Τρίτη με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος του γραφείου της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, η αντισυνταγματάρχης Μπρουκ Ντέιβις.

Αρνήθηκε να διευκρινίσει τον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, επικαλούμενη λόγους «επιχειρησιακής ασφάλειας».

Περίπου 1.700 έφεδροι της Εθνοφρουράς της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας κινητοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για να αντιμετωπιστούν οι διαδηλώσεις και οι ταραχές που έχουν πολλαπλασιαστεί μετά τον θάνατο, την 25η Μαΐου, του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου Αφροαμερικανού που υπέστη ασφυξία εξαιτίας της πίεσης που του ασκούσε με το γόνατό του λευκός αστυνομικός.

Η επέμβαση των στελεχών της Εθνοφρουράς καταγγέλθηκε από πολλούς για τη βαρβαρότητά της, ειδικά όταν απωθήθηκαν ειρηνικοί διαδηλωτές με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων ώστε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος να μπορέσει να πάει να ποζάρει, με την Αγία Γραφή στο χέρι, μπροστά σε εκκλησία κοντά στον Λευκό Οίκο.

Παρότι φόραγαν μάσκες ή/και προσωπίδες, η τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης ήταν πρακτικά αδύνατη σε πολλά σημεία.