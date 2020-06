Πολιτισμός

Στο “σφυρί” η κιθάρα του Cobain στο “Unplugged” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σπάνια κιθάρα έχει σειρά να δημοπρατηθεί. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης.

Η κιθάρα με την οποία έπαιξε το 1993 στο MTV Unplugged ο Kurt Cobain βγαίνει σε δημοπρασία.

Η Martin 1959 καταβαίνει από το Hard Rock Λονδίνου, όπου βρίσκεται και βγαίνει στο σφυρί στις 19 και 20 Ιουνίου.

Σύμφωνα με διευθύνοντα του οίκου δημοπρασιών, η κιθάρα είναι και ιστορική αλλά και σπάνια.

Πρόκειται για το 7ο από τα 302 κομμάτια Martin 1959 που έχουν κατασκευαστεί.

Ο ίδιος οίκος είχε δημοπρατήσει τον περασμένο χρόνο και την πράσινη ζακέτα που φορούσε ο τραγουδιστής των Nirvana στο ίδιο live. Η ζακέτα είχε πωληθεί 300.000 δολάρια, με τον διευθύνοντα να εκτιμά ότι η κιθάρα θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Το ίδιο σπάνιο μοντέλο κιθάρας, ιδιοκτησίας του Dave Gilmour, πωλήθηκε 1,1 εκατομμύριο δολάρια.