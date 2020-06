Κοινωνία

ΕΑΔ: Τέλος στην ανεξέλεγκτη λειτουργία των λούνα παρκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφαλείας και ελέγχου όλων των σταθερών και περιοδευουσών λούνα παρκ.

Τέλος στην ανεξέλεγκτη λειτουργία των Λούνα Παρκ επιχειρεί να βάλει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η ΕΑΔ, αναφέρει συγκεκριμένα ότι «οι διαπιστώσεις και προτάσεις των Ελεγκτών-Επιθεωρητών της ΕΑΔ εμπεριέχονται στον Κανονισμό ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας (Υ.Α. 50116/2020, ΦΕΚ 2065/Β’/30.05.2020) που υπογράφει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και καθορίζει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφαλείας και ελέγχου όλων των σταθερών και περιοδευουσών διατάξεων και εξοπλισμών ψυχαγωγίας και αναψυχής. Έτσι ρυθμίζεται η ανεξέλεγκτη λειτουργία παρόμοιων χώρων, στις εγκαταστάσεις των οποίων στο παρελθόν κατεγράφησαν τραγικά συμβάντα που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία.

Ο κανονισμός υιοθετεί την πρόταση των εξειδικευμένων στελεχών της ΕΑΔ, σε εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13814:2004 το οποίο υιοθέτησε ο ΕΛΟΤ το 2019, για την υποχρεωτική:

α) πιστοποίηση των παιχνιδοκατασκευών για τα Λούνα Παρκ και λοιπούς χώρους ψυχαγωγίας

β) τακτική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς τους από αναγνωρισμένους Φορείς Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται συνεχώς η ασφαλής λειτουργία και η καταλληλότητα αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Οι προτάσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών της ΕΑΔ βασίζονται στα αποτελέσματα ενδελεχών ελέγχων σε Λούνα Παρκ του Ελληνικού, καθώς και σε συναφείς εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας στους Δήμους Αμαρουσίου, Ωρωπού, Σπάτων-Αρτέμιδος, Νέας Σμύρνης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αλίμου, Παλαιού Φαλήρου και Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας διαφόρων επιχειρήσεων που εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία της έννοιας των χώρων ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ, παιδότοποι, πάρκα ψυχαγωγίας κ.α.).

Η ΕΑΔ συνεργάζεται με το σύνολο των αρμόδιων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης, ασφάλειας και πιστοποίησης εγκαταστάσεων και παιχνιδοκατασκευών με κοινό στόχο να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα και να μην υπάρξουν νέοι τραυματισμοί στους χώρους, οι οποίοι προορίζονται για την ψυχαγωγία και το παιχνίδι των παιδιών μας».