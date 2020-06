Κόσμος

Πρίγκιπας Φίλιππος: Φωτογραφίες για τα 99α γενέθλιά του

Από την απομόνωση, όπου περνούν την καραντίνα, ο Δούκας του Εδιμβούργου και η βασίλισσα στέλνουν τη φωτογραφία τους.

Με τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Ελισάβετ, στο πλευρό του βγήκε φωτογραφία ο Δούκας του Εδιμβούργου, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Δίπλα στην βασίλισσα Ελισάβετ πόζαρε μία μέρα πριν από τα 99α γενέθλιά του ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Το βασιλικό ζευγάρι του Ηνωμένου Βασιλείου φωτογραφήθηκε έξω από το κάστρο του Γουίντσορ.

Ελισάβετ και Φίλιππος έχουν περάσει όλη την περίοδο της καραντίνας στο κάστρο.

Ο Φίλιππος, που σήμερα κλείνει τα 99, παντρεύτηκε την Ελισάβετ το 1947 όταν εκείνη ήταν 21 κι εκείνος 26 ετών. Μαζί έκαναν τέσσερα παιδιά και διαδόχους του θρόνου. Ο Κάρολος, η Άννα, ο Άντριου και ο Έντουαρτ είναι τα παιδιά, ενώ έχουν οκτώ εγγόνια και οκτώ δισέγγονα.