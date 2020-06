Κόσμος

Συγκίνηση και οργή στην κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ (εικόνες)

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία, αλλά και στους δρόμους, για τον άνθρωπο που δολοφονήθηκε για να γεννήσει την ελπίδα αλλαγής.

Πύρινες ομιλίες, οργή και συγκίνηση χαρακτήρισαν την κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ, που αναδείχθηκε ως σύμβολο της απαιτούμενης αλλαγής για τις συνθήκες διαβίωσης των αφροαμερικανών στις ΗΠΑ.

Στην εκκλησία του Χιούστον περίπου 500 προσκεκλημένοι έδωσαν το παρών στο πλάι της οικογένειας του 46χρονου, ο οποίος ενταφιάστηκε δίπλα στη μητέρα του.

«Μπορεί να γεννήθηκε στα Κάνεϊ Χόουμς, όμως θα τον θυμάται όλος ο κόσμος. Θα αλλάξει τον κόσμο» ανέφερε ο αδελφός του Ρόντεϊ.

Ενώ οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και το αίτημα αλλαγής κυριαρχούσε στις ΗΠΑ και εκτός αυτών, στις τρεις πόλεις όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και δολοφονήθηκε, το Ρέφορντ της Βόρειας Καρολίνας, το Χιούστον και τη Μινεάπολη αντίστοιχα, τις τελευταίες έξι μέρες έλαβαν χώρο τελετές πένθους.

Μετά την τελετή και τις ομιλίες το χρυσό φέρετρο με τη σορό του Φλόιντ μεταφέρθηκε με άμαξα στο νεκροταφείο του Πέρλαντ, όπου και θάφτηκε δίπλα στη μητέρα του. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του μία μπάντα με χάλκινα έπαιζε μουσική.

Εκατοντάδες κόσμου ακολούθησαν την πομπή στο νεκροταφείο, φωνάζοντας «πείτε το όνομά του, Τζορτζ Φλόιντ».

Ανάμεσα στους παρόντες ήταν οι ηθοποιοί Τζέιμι Φοξ και Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο Τζέι Τζέι Βατ από την ομάδα Χιούστον Τέξανς του NFL, ο δήμαρχος της πόλης Σιλβέστερ Τέρνερ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι απαγορεύονται, πλέον, οι πρακτικές ασφυξίας στην αστυνομία.

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα έστειλε και ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος, απευθυνόμενος στην 6χρονη κόρη του Φλόιντ, Κιάρα, ανέφερε:

«Ξέρω ότι έχεις πολλές ερωτήσεις που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ρωτάει, ερωτήσεις που πολλά παιδιά μαύρων ρωτούν εδώ και πολλές γενιές. Τώρα είναι η ώρα για δικαιοσύνη. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας όταν ρωτούν “γιατί”».

Πολύ αιχμηρός κατά του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, γνωστός ακτιβιστής της μαύρης κοινότητας, στον επικήδειό του. «Ο πρόεδρος μιλά για ενεργοποίηση του στρατού, όμως δεν είπε ούτε μία λέξη για τα 8 λεπτά και τα 46 δευτερόλεπτα της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία. Άσκησε κριτική στην Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τι γίνεται με τα δικαιώματα του Φλόιντ;» δήλωσε χαρακτηριστικά.