Δένδιας: Μεγάλωσαν τα σύνορα της Ελλάδας

Η ιστορική συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΖ και το ενδεχόμενο για αντίστοιχες συμφωνίες με Αλβανία και Τουρκία. Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα.

«Μεγαλώσαμε την Ελλάδα… Η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα σύνορα της χώρα μας μεγάλωσαν» επισήμανε, σε σημερινή συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σχολιάζοντας την ιστορική συμφωνία για την ΑΟΖ με την Ιταλία, ενώ χθες μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ανέδειξε τα οφέλη που αποκομίζει η Ελλάδα από την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία, αλλά και τις επόμενες κινήσεις.

«Σαράντα χρόνια προσπαθούσαμε κι έγινε τώρα… Νομίζω το να μεγαλώνεις τον τόπο σου και τα δικαιώματα του και να το αφήνεις στις επόμενες γενιές είναι κάτι εξαιρετικό. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι τα σύνορα της χώρας μας μεγάλωσαν» σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Εξωτερικών.

Ερωτηθείς για αντίστοιχες συμφωνίες με την Αλβανία και την Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας υπενθύμισε ότι το 2009 είχε επιτευχθεί συμφωνία με τα Τίρανα, την οποία ακύρωσε ομόφωνα το συνταγματικό δικαστήριο της γείτονος.

«Η Ελλάδα έχει φιλοδοξία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου να συμφωνήσει με όλους τους γείτονές της, και με την Τουρκία, και να χαρακτηρίσει τις οικονομικές ζώνες προς όφελος των κοινωνιών και των λαών» επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Για την επίσκεψή του στο Κάιρο στις 18 Ιουνίου και το ενδεχόμενο συμφωνίας για ΑΟΖ με την Αίγυπτο, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρέπει να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Δουλεύαμε ένα χρόνο για την Ιταλία επί 14ωρα και 15ωρα… Οι Αιγύπτιοι προσπαθούν να μην μπλέκονται με θέματα άλλων χωρών στην περιοχή. Εάν μπορούσαν θα απέφευγαν να πατήσουν ‘’τουρκικό κάλο’’».

Ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τμηματικής συμφωνίας με την Αίγυπτο, τονίζοντας ότι «όταν δεν μπορείς να λύσεις το σύνολο είναι ωφέλιμο να λύσεις ένα μέρος είναι κάτι που μπορείς να συζητήσεις. Σημασία έχει να κανείς μια αρχή».

Η Τουρκία πλειοδοτεί προς την Αίγυπτο: «σας δίνουμε 30 με 40% παραπάνω απ’ ό,τι οι Έλληνες»

Τυχόν συμφωνία με το Κάιρο, τόνισε ο κ. Δένδιας θα προκαλούσε τεράστιο πρόβλημα, και λογικής ύπαρξης στο τουρκολιβυκό σύμφωνο, γιατί ήδη έχει πρόβλημα νομικής ύπαρξης, αποκαλύπτοντας ότι γι' αυτό η Τουρκία πλειοδοτεί προς την Αίγυπτο: «σας δίνουμε 30 με 40% παραπάνω απ’ ό,τι οι Έλληνες». Για τους Τούρκους, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, είναι εύκολο να υπόσχονται τα πάντα, δίνουν αέρα κοπανιστό.

Για το τουρκολιβυκό σύμφωνο εξήγησε ότι «πρόκειται για κατασκεύασμα που δεν θα πέρναγε τον πρώτο μήνα, όχι το πρώτο έτος σε νομική σχόλη».

Συνταγματική υποχρέωση κάθε ελληνικής κυβέρνησης η προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων

«Καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται κατ’ ελάχιστον να επιτρέψει την εκχώρηση εθνικών δικαιωμάτων δεν έχει δικαίωμα. Η Τουρκία κάνει μεγάλο λάθος αν νομίζει ότι μπορεί να πιέζει την Ελλάδα να υπαναχωρήσει από δεδομένα νομικά, κατά το διεθνές δίκαιο, εθνικά συμφέροντα. Δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο από το να προασπίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα μας, αυτό αποτελεί συνταγματική υποχρέωση κάθε ελληνικής κυβέρνησης διαχρονικά».

Ο κ. Δένδιας δήλωσε ότι «μεθαύριο στο συμβούλιο Εξωτερικών θα είμαστε μαζί από το Παρίσι με τον γάλλο ομόλογό μου, στην ίδια οθόνη, τοποθετούμενοι για το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Η σημειολογία δεν πρέπει να διαφεύγει, και η Γαλλία είναι ισχυρή χώρα».

Τα εθνικά δικαιώματα δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο της διαπραγμάτευσης

Όπως επισήμανε, «η Τουρκία δε συνεργάζεται στο κάλεσμα για συζήτηση και επίλυση όλων των θεμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και του ΣΑ του ΟΗΕ στο Κυπριακό». Σύμφωνα με τον υπουργό, «η Χάγη θα μπορούσε να είναι ένας από τους δρόμους» επίλυσης των διαφορών, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δεν φαίνεται να υπάρχει φως για διάλογο με την Τουρκία».

«Τα εθνικά δικαιώματα δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Η κύρια (ελληνοτουρκική) διαφορά είναι της υφαλοκρηπίδας» ξεκαθάρισε. «H Ελλάδα είναι έτοιμη και για το κακό σενάριο, αλλά πιστεύω ότι συμφέρον της Τουρκιάς είναι μια καλή σχέση με την Ελλάδα… Ευελπιστώ ότι κανείς από την τουρκική πλευρά δε θα λειτουργήσει παράλογα».

Για την Αγιά Σοφιά ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι είναι ένα παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομίας, κιβωτός του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, και δεν ανήκει ούτε στην Ελλάδα ούτε την Τουρκία. «Ο Ατατούρκ ήθελε να φέρει την Τουρκία πιο κοντά στο σύγχρονο κόσμο, για αυτό έκανε την Αγία Σοφία μνημείο και γι’ αυτό πρέπει να διατηρηθεί ο μνημειακός χαρακτήρας της» είπε.

Σε ό,τι αφορά το φράχτη του Έβρου σχολίασε ότι «ηταν αποτυχία της Τουρκίας να δημιουργήσει μεταναστευτικές ροές. Αναγκάζει την Ελλάδα να φτιάξει έναν φράχτη. Δεν ήμουν ιστορικά υπέρ των φρακτών, αλλά εδώ, τι άλο να κάνουμε; Και στον Έβρο κάνει λάθος η Τουρκία. Πολλές χωμάτινες επιφάνειες έχουν προσκολληθεί στην τουρκική πλευρά και αυτό πρέπει να επαναμετρηθεί». Όπως πρόσθεσε, μάλιστα, η Τουρκία κάνει... πονηριές με έργα στο σημείο, π.χ. ρίχνοντας τσιμέντο στο χώμα που έχει μετακινηθεί από την ελληνική πλευρά.