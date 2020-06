Οικονομία

Επίδομα 534 ευρώ: Ξεκινούν οι πληρωμές στους εργαζόμενους

Εκπνέουν οι προθεσμίες για τους εργοδότες. Αναλυτικά τα χρονοδιαγράμματα. Πότε σχεδιάζονται οι πληρωμές και για τα 800 ευρώ των ειδικών κατηγοριών.

Τελευταία προθεσμία έως σήμερα έχουν οι εργοδότες που έκαναν χρήση της παράτασης αναστολών συμβάσεων κατά τον μήνα Μάιο να υποβάλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις στο σύστημα Εργάνη και να ξεκλειδώσει η διαδικασία πληρωμών των έως και 534 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενούς τους.

Η αρχική ημερομηνία έληγε νωρίτερα, όμως το σύστημα Εργάνη έδωσε παράταση έως σήμερα 10 Ιουνίου για τις υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων που έμειναν κλειστές όλο τον Μάιο με κρατική εντολή, ή αυτών που επαναλειτούργησαν σταδιακά εντός του περασμένου μήνα, ή, τέλος, των επιχειρήσεων που ήταν εξαρχής πληττόμενες βάσει των ΚΑΔ του υπουργείου Οικονομικών.

Όσο για τις πληρωμές της ειδικής αποζημίωσης, που φτάνει έως και 534 ευρώ για αναστολή 30 ημερών εντός του Μαΐου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το euro2day.gr, η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στους μισθωτούς επιχειρήσεων που επαναλειτούργησαν τον Μάιο ή θεωρούνταν εξαρχής πληττόμενες βάσει ΚΑΔ. Τελικά όμως οι πληρωμές θα γίνουν την Παρασκευή.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που δικαιούνται 800 ευρώ

Αύριο, Πέμπτη 11 Ιουνίου, εκπνέει η προθεσμία και για την υποβολή αιτήσεων όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, που δικαιούνται αποζημίωση 800 ευρώ. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις- εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα ισχύει και για τους υπόλοιπους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, όπως ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί, φορτοεκφορτωτές, αθλητές, μισθωτοί του τουρισμού με επίδομα ανεργίας που έληξε τον Δεκέμβριο του 2019 κ.α.

Βέβαια, ακόμη δεν έχει καθοριστεί ο χρόνος πληρωμής της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ για αυτές τις ειδικές κατηγορίες, καθώς πρώτα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διασταυρώσεις και οι έλεγχοι με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού.

Να σημειωθεί πάντως ότι την περασμένη Παρασκευή 5/6 εγκρίθηκε η καταβολή της αποζημίωσης των 800 ευρώ σε 48.691 δικαιούχους ειδικών κατηγοριών και τα χρήματα θα εμφανίζονται τμηματικά (ανάλογα με την τράπεζα) στους λογαριασμούς των δικαιούχων, έως και σήμερα.