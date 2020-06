Πολιτισμός

Οσκαρικός σκηνοθέτης αναζητά το ιδανικό ελληνικό νησί για τη νέα του ταινία!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο στόχαστρο του μεγάλου σκηνοθέτη 7 νησιά της Ελλάδας και από την πλευρά του Ιονίου και από την πλευρά του Αιγαίου...

Mε ...ούριο άνεμο αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα νέες οπτικοακουστικές παραγωγές στην Ελλάδα. Παρά το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η πανδημία, είναι πολλές παραγωγές που έρχονται τελευταία στο προσκήνιο κι όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του EKOME κ Πάνος Κουάνης, «είμαστε πολύ αισιόδοξοι».

Όπως ανέφερε ο κ. Κουάνης, «έχουμε και μια παραγωγή, η οποία είναι πολύ μεγάλη και θέλει να γυριστεί στην Ελλάδα, με Οσκαρικό σκηνοθέτη, αρκετά μεγάλο στην ηλικία». Ειδικά για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ σημείωσε: «έχουμε συμφωνήσει και θα έρθει τον Ιούλιο. Θέλει να πάει και να κάνει ρεπεράζ σε 7 νησιά της Ελλάδας, και από την πλευρά του Ιονίου και από την πλευρά του Αιγαίου».

Όπως φαίνεται, σειρά έχει το επόμενο διάστημα η ανίχνευση χώρων από ξένες παραγωγές. «Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα αεροπορικά μέτρα, που είναι διεθνή, αλλά και τα εσωτερικά για το πώς μπορεί να έρχεται ο κόσμος στην Ελλάδα. Εμείς τα έχουμε κοινοποιήσει στις ξένες εταιρείες, με τις οποίες μιλάμε ώστε να ξεκινήσουν να κάνουν "location scouting", το ρεπεράζ που γίνεται πριν από τα γυρίσματα από τώρα και μετά. Αυτό γίνεται με την προοπτική να γίνουν γυρίσματα το φθινόπωρο», ανέφερε ο κ. Κουάνης.

Τα προβλήματα και οι θετικές εξελίξεις που «γυρίζουν» το παιχνίδι

Σύμφωνα με τον κ. Κουάνη, υπήρξαν πάρα πολλές ταινίες που ήταν προγραμματισμένες να γυριστούν την άνοιξη και το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς, λόγω lockdown, είτε ακυρώθηκαν είτε αναβλήθηκαν. Ωστόσο, εκτιμάται ότι «πολλές από αυτές θα επιστρέψουν τον Σεπτέμβριο».

Ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ αισιοδοξεί για τη συνέχεια καθώς «η συνεργασία που έχουμε με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Έχουν άλλωστε ανακοινωθεί μέτρα για τη βελτίωση του cash rebate (σ.σ επιστροφή κόστους σε επιλέξιμες δαπάνες) αλλά και τη διευκόλυνση τόσο των παραγωγών όσο και του ΕΚΟΜΕ μέσα στις διαδικασίες. Θα είναι πιο εύκολο και για τον παραγωγό να κάνει την αίτηση αλλά και για το ΕΚΟΜΕ να τη διαχειριστεί από την αρχή μέχρι το τέλος της» τόνισε.

Η επένδυση της Θεσσαλονίκης

Για τη μεγάλη επένδυση που ετοιμάζεται να υποδεχθεί στον συγκεκριμένο τομέα η Θεσσαλονίκη, ο κ. Κουάνης εξηγεί πως η Covid-19 έχει οδηγήσει σε προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων. «Θα υπάρξει μια καθυστέρηση στην κατασκευή των στούντιο διότι οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην επένδυση εγκλωβίστηκαν. Ο ένας στη Νέα Υόρκη και ο άλλος στο Λος Άντζελες ενώ έκλεισαν τα στούντιό τους και δεν δούλευαν καθόλου. Ως εκ τούτο "πάγωσαν" όλες τους οι δράσεις», σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ ερωτηθείς για το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί προ κορονοϊού.

Τόνισε, δε, πως ο προγραμματισμός ήταν να πάρουν οι επενδυτές τις άδειες για να ξεκινούσαν μέσα στο καλοκαίρι του 2020, κάτι που πλέον είναι ανέφικτο. «Ενδεχομένως κινούμαστε σε μια καθυστέρηση έξι μηνών τουλάχιστον, αφού γενικότερα δεν έχουν απελευθερωθεί (σ.σ παγκόσμια) οι παραγωγές τους. Η επένδυση εκτιμώ πως πάει για τις αρχές του 2021», εκτίμησε ο ίδιος.

Γυρίσματα και κορονοϊός

Η Ελλάδα εκκινεί πάντως τις οπτικοακουστικές παραγωγές με προδιαγραφές που είναι συμβατές με τις παγκόσμιες πρακτικές. «Όταν ξεκίνησε το ζήτημα της πανδημίας κοινοποιήσαμε τα διάφορα "best practices" που υπάρχουν στο εξωτερικό και στα συναρμόδια υπουργεία -όπως κάνουν οι μεγάλες εταιρίες π.χ στην Αγγλία, στα Σκανδιναβικά κράτη, στις ΗΠΑ- καθώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια στο συγκεκριμένο ζήτημα», εξήγησε ο κ. Κουάνης αναφορικά με τις συνθήκες των γυρισμάτων, επισημαίνοντας παράλληλα πως «η "ασφαλής Ελλάδα" είναι ένα κύριο selling point για τη χώρα».

«Είναι σημαντικό και για τους Έλληνες αλλά και για τους ξένους που εργάζονται να το κάνουν κάτω από συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής. "Πουλάμε" το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα το ότι έχουμε ένα αβαντάζ, ένα headstart στην εκκίνηση της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Ξεκινάμε λίγο πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρον, όσο το δυνατόν μέσα τους επόμενους μήνες ώστε να «επανεκκινήσει και η δική μας συγκεκριμένη αγορά», τόνισε ο κ. Κουάνης. Ανέφερε, δε, πως οι ελληνικές ταινίες και σειρές «έχουν ξεκινήσει σιγά- σιγά τα γυρίσματα».

Η ώρα για «made in Greece» videogames;

O κ.Κουάνης απάντησε και για ένα πεδίο δραστηριότητας που δεν είναι ευρέως γνωστό και τις προοπτικές για τη χώρα. «Η Ελλάδα έχει πολλές μικρές εταιρίες. Έχουμε δύο αιτήσεις για στήριξη videogames ενώ υποστηρίζουμε την προβολή και την παρουσία μας με περίπτερο στα Nord Games στο Μάλμοε, ένα από τα μεγαλύτερη events παγκοσμίως. Εδώ έχουμε βρει ένα τεράστιο κενό», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ, σύμφωνα με τον οποίο η συγκεκριμένη βιομηχανία είναι υπερδιπλάσια του κινηματογράφου και της μουσικής.

Όπως διευκρίνισε, ο συγκεκριμένος χώρος αφορά «μια τεράστια γκάμα» από παιχνίδια ψυχαγωγίας μέχρι τον τομέα που αποκαλείται serious games, παιχνίδια που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, τους Ανθρώπινους Πόρους ή την ψυχολογία.

«Χαρακτηριστικό είναι ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε στην περίοδο της Covid, όπου προσπαθούσαν μέσα από το RNA οι παίκτες να βρουν το εμβόλιο!», είπε ο πρόεδρος του ΕΚΟΜΕ στο «Πρακτορείο FM», κάνοντας λόγο για έναν κλάδο «που έχει φοβερή προοπτική», στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό ενώ δεν χρειάζεται ένας εμπλεκόμενος «πχ να εργάζεται στην έδρα της πολυεθνικής» αλλά μπορεί να λειτουργεί στην Ελλάδα ως υπεργολάβος. «Αν καταφέρουμε να πάρουμε ένα κομμάτι και αυτής της πίτας θα κερδίσουμε πάρα πολλά», κατέληξε χαρακτηριστικά.