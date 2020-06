Ζώδια

Ζώδια: προβλέψεις από τη Λίτσα Πατέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι φέρνουν οι πλανητικές όψεις στα οικονομικά, επαγγελματικά και αισθηματικά όλων των ζωδίων. Η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό" έχει τις απαντήσεις...