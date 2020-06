Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και υπερδιπλασιασμός δικαιούχων

Ενισχυμένο, διευρυμένο και ποιοτικά αναβαθμισμένο το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού σύμφωνα με τον Γιάννη Βρούτση. Αναλυτικά όλες οι αλλαγές .

«Σε μία κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μαζί με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στηρίζουν έμπρακτα τον εσωτερικό τουρισμό της χώρας μέσα από την επανασχεδίαση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για το διάστημα 2020-2021» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, σε γραπτή δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, «ο εσωτερικός τουρισμός, ιδιαίτερα αυτήν τη περίοδο, αποτελεί οξυγόνο για την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, που μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού, ενός προγράμματος με έντονο κοινωνικό πρόσημο.

Στόχος μας είναι να ωφεληθούν ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας και ιδιαίτερα όλοι όσοι είναι οικονομικά αδύναμοι. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν διακοπές σε τουριστικό προορισμό της αρεσκείας τους και παράλληλα στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το νέο, ενισχυμένο, διευρυμένο και ποιοτικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 είναι τελείως διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν» τονίζει ο υπουργός Εργασίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βρούτσης επισημαίνει τα εξής:

«- Τριπλασσιάζουμε τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 από 10 εκατ. ευρώ σε 30 εκατ. ευρώ.

- Υπερδιπασιάζουμε τους ωφελούμενους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού από 140.000 σε 300.000, οι οποίοι θα λάβουν τις αντίστοιχες επιταγές κοινωνικού τουρισμού.

- Για πρώτη φορά, υπάρχει ειδική πρόνοια επιδότησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους δικαιούχους του προγράμματος, δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα για διακοπές στη νησιωτική Ελλάδα, στα νησιά μας, καθώς, μέχρι τώρα, επιδοτούνταν μόνο η διαμονή στα τουριστικά καταλύματα.

- Αυξάνουμε τη συμμετοχή του ΟΑΕΔ στο κόστος διαμονής και, παράλληλα, μειώνουμε τη συμμετοχή των δικαιούχων σε όλα τα ξενοδοχεία.

- Αυξάνουμε την επιδότηση για διαμονή στα ξενοδοχεία 2-5 αστέρων με πρωινό.

- Διατηρούμε το ειδικό πλαίσιο για κοινωνικό τουρισμό (10 διανυκτερεύσεις, μηδενική ιδιωτική συμμετοχή) στα νησιά Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο και Κω και εντάσσουμε σε αυτό, για πρώτη φορά, το νομό του Έβρου.

- Αυξάνουμε κατά 20% τη μέγιστη διάρκεια των διανυκτερεύσεων του προγράμματος από 5 σε 6 βράδια.

- Μειώνουμε την υποχρεωτική διαθεσιμότητα των κλινών το καλοκαίρι και τις εορτές στο 25%.

- Δίνουμε διπλή μοριοδότηση και καλύπτουμε πλήρως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε ΑΜΕΑ.

- Παρατείνουμε, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, το υφιστάμενο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2019-2020 και τις εναπομένουσες 113.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου να αξιοποιηθούν και αυτές, ενώ το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου».

«Συμπερασματικά, σχεδιάσαμε ένα νέο και σύγχρονο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, ανταποκρινόμενοι στις κρίσιμες συνθήκες, που έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και δημιουργήσαμε ένα ελκυστικό περιβάλλον για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Αυξήσαμε τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για το διάστημα 2020-2021 και, ταυτόχρονα, τους ωφελούμενους του προγράμματος, ώστε 300.000 συμπολίτες μας εφέτος να κάνουν καλύτερες και ποιοτικότερες διακοπές.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω το διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να ανασχεδιάσουμε το νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού προς όφελος των αδύναμων κοινωνικά συμπολιτών μας, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που συγκροτούν τον κλάδο του τουρισμού» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας.