Πολιτική

Ελληνοτουρκική “κόντρα” της φρεγάτας ΣΠΕΤΣΑΙ με τουρκικές φρεγάτες ανοιχτά της Λιβύης

Το πλοίο CIRKIN, που συνοδεύεται από τρεις τουρκικές φρεγάτες, εισήλθε στην περιοχή που έλεγχουν τα πλοία της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΙRΙΝΙ.

“Ελληνοτουρκική κόντρα” ανοιχτά της Λιβύης, με τη φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ να έχει γίνει σκιά πλοίου των Τούρκων που μεταφέρει όπλα στη Λιβύη!

Το πλοίο CIRKIN συνοδεύεται από τρεις τουρκικές φρεγάτες και νωρίς το πρωί εισήλθε στην περιοχή που έλεγχουν τα πλοία της ευρωπαϊκής επιχείρησης ΙRΙΝΙ. Μεταξύ αυτών και η ελληνική φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ.

Ο Ιταλός διοικητής της ευρωπαϊκής δύναμης έδωσε εντολή στον κυβερνήτη της ελληνικής φρεγάτας να απονηώσει το ελικόπτερο και να σπεύσει προς το πλοίο με σημαία Τανζανίας.

Μόλις το ελληνικό ελικόπτερο προσέγγισε, δέχτηκε κλήση από μία από τις τουρκικές φρεγάτες από την οποία είπαν ότι “το πλοίο βρίσκεται υπό την προστασία της τουρκικής δημοκρατίας”.

Ο Ιταλός διοικητής διέταξε το ελικόπτερο μας να επιστρέψει στη φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ. Η παρακολούθηση συνεχίζεται και αναμένεται η ευρωπαϊκή πλέον αντίδραση.

Πηγή: militaire.gr