Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: η κυβέρνηση να κάνει επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο

Τι λέει ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος για τις τουρκικές προκλήσεις και την τακτική του Μαξίμου, αλλά και τα μέτρα για τον κορονοϊό.

«Αναμφισβήτητα θετική» χαρακτήρισε τη συμφωνία με την Ιταλία για καθορισμό ΑΟΖ ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης. «Εφόσον βέβαια η κυβέρνηση δεν μείνει στην ΑΟΖ αλλά προχωρήσει και στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 μίλια στο Ιόνιο, όπως ήταν ο σχεδιασμός και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε μιλώντας στο Mega.

«Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε τον τρόπο που πολιτεύθηκε η ΝΔ στην αντιπολίτευση σε κρίσιμα εθνικά θέματα. Υπενθυμίζω ότι το 2018 όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την έναρξη συνομιλιών για συμφωνία με Αλβανία, η ΝΔ αντέδρασε με ανεύθυνο λαϊκισμό», υπενθύμισε ο κ. Χαρίτσης.

Την ίδια στιγμή ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε πως «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μεγάλη εικόνα. Βλέπουμε μια Τουρκία που δεν είναι απομονωμένη όπως υποστήριζε η κυβέρνηση το προηγούμενό διάστημα, αλλά διαμορφώνει τις εξελίξεις, και την κυβέρνηση να μην αναλαμβάνει ανάλογες πρωτοβουλίες», πρόσθεσε, αναφέροντας συγκεκριμένα «την απόφαση που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2019, όπου για πρώτη φορά περιλήφθηκε ρητά στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων προς την Τουρκία σε περίπτωση παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Δυνατότητα που δεν έχει ενεργοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Χαρακτήρισε δε, «λανθασμένη» την «πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας που επέλεξε η κυβέρνηση όπως και τη σύνδεση του προσφυγικού με τα ελληνοτουρκικά. Επιλογές που οδήγησαν και σε αύξηση των ροών και σε υπερπτήσεις Τουρκικών αεροσκαφών πάνω από τον Έβρο».

«Και το προσφυγικό και το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας πρέπει να πάρει ευρωτουρκικό και όχι ελληνοτουρκικό χαρακτήρα» τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης, όπως «έγινε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν με μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, μεταφέραμε και το προσφυγικό και την όξυνση από την πλευρά της Τουρκίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο». «Η Ελλάδα ήταν τα προηγούμενα χρόνια ένας παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ξανά την ανάγκη να «συγκληθεί συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, όπως ζητούν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να χαραχθεί μια εθνική στρατηγική σε θέματα εξωτερικής πολιτικής».

Σε σχέση με τον κορονοϊό, ο Αλ. Χαρίτσης χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητικές τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών». «Εδώ και ένα μήνα κυβέρνηση κινείται χωρίς σχέδιο», πρόσθεσε, αναφέροντάς παραδειγματικά το «αχρείαστο ρίσκο ανοίγματος των σχολείων» και τις επικίνδυνες εξελίξεις στον τουρισμό, υπενθυμίζοντας ότι «από 15 Ιουνίου ξεκινούν δειγματοληπτικά μόνο τεστ στα αεροδρόμια». «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την ατομική ευθύνη των πολιτών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης. «Πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην χαθούν όσα κέρδισε η χώρα το προηγούμενο διάστημα», κατέληξε.