Ντοκιμαντέρ του ΚΚΕ: “Γυάρος - Ρωγμές αντίστασης στο θανατονήσι” (εικόνες)

Στο ντοκιμαντέρ περιέχονται σπάνια ντοκουμέντα και αεροφωτογραφίες του νησιού, ώστε τα γεγονότα να τοποθετούνται στον τόπο και τον χρόνο που έγιναν.

Ολοκληρώθηκε το ντοκιμαντέρ παραγωγής της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, "Γυάρος, ρωγμές αντίστασης στο θανατονήσι", με αφορμή την αποκάλυψη, στις 12 Οκτώβρη 2019, από την ΚΕ του Κόμματος, του μεγάλου μνημείου στη Γυάρο προς τιμή των αλύγιστων της ταξικής πάλης, "όλων όσοι στα 21 χρόνια λειτουργίας αυτής της φυλακής, άνοιξαν με την στάση τους ρωγμές στη βαρβαρότητα".

"Σ’ αυτόν τον κολασμένο τόπο που διάλεξε η αστική εξουσία για να μετατρέψει τους πέντε όρμους του σε φυλακή, για να εξοντώσει όσους ένιωθε ότι την απειλούν, το ΚΚΕ επέστρεψε 72 χρόνια μετά την ίδρυση της φυλακής, για να στήσει ένα μνημείο αντάξιο της θυσίας των περίπου 28.000 αγωνιστών, προπαντός κομμουνιστών, που παρότι υπέφεραν, βασανίστηκαν άγρια, κι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το νησί του αίματος και του μαρτυρίου, δεν λύγισαν ούτε μπροστά στο θάνατο" αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Το ντοκιμαντέρ θα διανεμηθεί σε DVD με τον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου 13 - 14 Ιούνη 2020. Σε αυτό περιέχονται σπάνια ντοκουμέντα από τα χρόνια της φυλακής, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις της ταξικής πάλης εκείνα τα χρόνια, κι αυτό σε συνδυασμό με σύγχρονες εικόνες (αεροφωτογραφίες κ.ά.) του νησιού, ώστε τα γεγονότα να τοποθετούνται στον τόπο και τον χρόνο που έγιναν.

Η κάμερα παρακολουθεί -παράλληλα με την ιστορική αφήγηση- τους συντρόφους και φίλους του ΚΚΕ που ανέλαβαν να στήσουν το μνημείο στον ξερόβραχο, από την ώρα της προκήρυξης του σχετικού καλλιτεχνικού διαγωνισμού, την επιλογή του έργου “Ρωγμή” του γλύπτη Αντώνη Μυρωδιά, την κατασκευή του στο μηχανουργείο, την μεταφορά των υλικών στο νησί, την παραμονή σ’ αυτό και το στήσιμο εντέλει του μνημείου, η αποκάλυψη του οποίου έγινε με μια μεγάλη εκδήλωση που οργάνωσε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ πάνω στο νησί και με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.